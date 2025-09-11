B1 Inregistrari!
Alina Sorescu, mărturisiri șocante după divorț! La ce a fost obligată să renunțe în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram descurajată de partenerul meu”

Ana Beatrice
11 sept. 2025, 12:28
Sursa Foto: Facebook/ Alina Sorescu
Cuprins
  1. Ce sacrificii a făcut Alina Sorescu în mariajul cu Alexandru Ciucu
  2. Cum a prins contur școala „Picii lu’ Soreasca”
  3. Cum a reușit artista să își refacă viața muzicală după divorț
  4. Ce rol a avut sprijinul fanilor în revenirea Alinei Sorescu
  5. Ce spune Alina Sorescu despre divorț, căsătorie și viitor

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu păreau un cuplu perfect în lumina reflectoarelor, însă realitatea a fost diferită. După ani de mariaj și două fetițe, artista a recunoscut că a trăit o perioadă dificilă, în care a fost nevoită să renunțe la visurile ei muzicale. În timp ce își creștea copiii și punea bazele școlii de muzică „Picii lu’ Soreasca”, Alina simțea că nu primește susținerea de care avea nevoie din partea soțului. Abia după divorț a reușit să își recapete încrederea și să revină în atenția publicului cu piese noi și proiecte de succes.

Astăzi, la câțiva ani de la separare, artista vorbește deschis despre suferința pe care a ascuns-o și despre felul în care a reușit să transforme o experiență dureroasă într-o nouă șansă pentru ea și fiicele ei, Carolina și Raisa.

Ce sacrificii a făcut Alina Sorescu în mariajul cu Alexandru Ciucu

Într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO, Alina a mărturisit că lipsa sprijinului în carieră a fost una dintre cele mai mari dureri. „Eram descurajată de partenerul meu de viață să îmi continui activitatea artistică, cea pe care o făceam încă de mic copil”, a spus artista.

Deși și-a pus familia pe primul loc, dedicându-se creșterii fetițelor, Alina recunoaște că a simțit lipsa susținerii și a recunoscut că relația a devenit un mediu toxic, marcat de lipsa de respect și abuz emoțional. Decizia divorțului a venit greu, dar a fost, după cum mărturisește, „cea mai bună soluție pentru liniștea fetelor”.

Cum a prins contur școala „Picii lu’ Soreasca”

Chiar dacă a pus muzica pe plan secund, Alina nu a renunțat complet la scenă. În paralel, și-a investit energia în proiectul „Picii lu’ Soreasca”, școala de muzică și dans pe care a fondat-o cu 14 ani în urmă. „Am deschis Picii lu’ Soreasca chiar înainte de a o naște pe Carolina, fetița mea cea mare. Proiectul a crescut cărămidă peste cărămidă și sunt mândră de nivelul la care am ajuns. Sunt copii mici, dar deja artiști adevărați, obișnuiți cu scena”, spune artista.

Experiența ei din televiziune și pasiunea pentru lucrul cu cei mici au ajutat-o să creeze un mediu în care copiii învață nu doar muzică, ci și încredere în propriile abilități.

Cum a reușit artista să își refacă viața muzicală după divorț

După divorț, Alina Sorescu a găsit puterea să revină în muzică. Recent, a lansat piesa „Remediu temporar”, deja populară pe TikTok, unde urmăritorii au creat sute de videoclipuri folosind melodiile ei. „Sunt extrem de fericită că am performanțe atât de bune pe o platformă unde rareori vezi piese cu mesaj curat”, a spus vedeta.

Artista a început să participe din nou la evenimente mondene și să fie prezentă pe scenă, regăsindu-și locul în lumea muzicală.

Ce rol a avut sprijinul fanilor în revenirea Alinei Sorescu

Un rol esențial în revenirea Alinei l-a avut sprijinul fanilor din online. „Am primit zeci de mii de mesaje, de la femei și bărbați care au trecut prin experiențe de abuz emoțional. Solidaritatea lor m-a copleșit. M-a ajutat să capăt din nou încredere în mine și să îmi regăsesc curajul”, a declarat artista.

Alina consideră că această comunitate a ajutat-o să transforme o experiență personală dificilă într-o lecție de viață pentru alții. „Nu am încurajat niciodată divorțul, dar în cazul nostru a fost mai bine așa, pentru liniștea fetelor”, a adăugat ea.

Ce spune Alina Sorescu despre divorț, căsătorie și viitor

Deși a trecut printr-un mariaj eșuat, artista nu și-a pierdut încrederea în instituția căsătoriei. „Eu cred în căsătorie, cred că nu am făcut eu alegerea potrivită. Doar atâta tot”, spune ea.

Astăzi, viața ei se concentrează pe creșterea fiicelor și pe dezvoltarea carierei. Carolina a început clasa a V-a, iar Raisa o însoțește pas cu pas în activitățile zilnice. „Suntem toate trei foarte unite și încercăm să facem față tuturor provocărilor împreună”, a mai spus vedeta.

