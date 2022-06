Alina Sorescu a făcut un anunț important, fiind aflată în plin proces de divorț

Alina Sorescu trece printr-o perioadă complicată. Ea de tatăl celor două fiice, designerul Alexandru Ciucu. În pofida situației dificile din planul personal, artista pregătește primul ei mare spectacol la Sala Palatului, împreună cu trupa de copii, informează

Propriul show la Sala Palatului

Cântăreața face tot posibilul pentru a trece peste această și a anunțat fanii că pregătește o surpriză de proporții. Spectacolul preconizat este unul destinat copiilor.

„Sunt foarte entuziasmată că voi avea propriul show la Sala Palatului, alături de trupa mea de pici. Este visul oricărui artist, iar momentul va fi numai bun, când revin cei mici din vacanța de vară. Picii mei sunt bucuroși că vor avea toată scena numai pentru ei și că vom recrea atmosfera de poveste din clipul nostru nou Suflet de copil’. Deși este o perioadă sensibilă din punct de vedere personal, mă bucur de reușitele mele profesionale, care vin ca o încununare a atâtor ani de scenă”, a declarat artista.

Vedeta adoră să lucreze cu cei mici, și, după o pauză de câțiva ani, Alina Sorescu planifică să relanseze inclusiv cariera sa solo.

„Am fost mereu activă sub diferite forme (școala de muzică, televiziune), nu am luat pauză niciodată profesional, doar că nu am mai lansat piese solo noi în ultimii ani”

Invitații speciali

Cântăreața a subliniat faptul că este foarte entuziasmată pentru concertul de la Sala Palatului, unde va avea și invitați pe măsură. Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt printre invitații anunțați de cântăreață și vor lua parte la spectacolul de poveste unde vor fi interpretate momente din clipul muzical „Suflet de copil”.

