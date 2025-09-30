Alina Sorescu și Alexandru Ciucu păreau că formează cuplul perfect, atunci când s-au căsătorit. El dăde impresia unui , tandru, atent să-i împlinească toate dorințele, iar ea îl privea cu admirație, îndrăgostită de Prințul cel frumos.

Alina Sorescu, noi dezvăluiri din căsnicie

Relația lor a durat doar 12 ani, iar în 2022, lumea avea să afle cu surpindere că Făt-Frumos și prințesa lui au pus punct și au decis să divorțeze. Iar după un timp, Alina Sorescu a început să povestească lucruri de necrezut despre căsnicia cu . Mariajul celor doi nu a fost nici pe departe așa cum părea în public, ci dimpotrivă. Ea a vorbit despre infidelități, umilințe și șantaj emoțional.

Disputele dintre cei doi au continuat, cu acuzații de o parte și de alta. Zilele trecute, Alexandru Ciucu a susținut că a fost victima unor din partea fostei soții. El a povestit că s-a aflat constant sub presiune și nu a putut să-și petreacă timp liber cu cele două fetițe, Carolina și Raisa, așa cum și-ar fi dorit.

A urmat și replica din partea fostei soții. Alina Sorescu a povestit într-o emisiune că, ar fi fost amenințată de nenumărate ori de fostul soț, uneori chiar și în fața copiilor. Ea a declarat că fostul ei soț pozează în victimă, o postură pe care a îmbrățișat-o încă din vremea căsătoriei, când nu-i convenea ceva.

„Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă. Asta făcea și în timpul căsniciei, asta a făcut și în timpul procesului, nu poate fi vorba de niciun abuz. Să fim serioși. (…) El mă amenința timp de ani că pune pe Facebook că ne despărțim. El a plecat la Paris, a locuit la Paris cu opt luni înainte de separarea noastră”, a povestit Alina Sorescu, la Știrile .

Copiii asistau la certurile dintre părinți

Alina Sorescu a povestit că în momentul în care părinții ei plecau de acasă și rămânea singură cu Alexandru Ciucu, acesta își arăta adevărata față. El se comporta foarte urât, inclusiv cu cele două fetițe care, speriate de ieșirile tatălui își sunau bunicii și țele sale. În acele momente tensionate, potrivit artistei, cele două fiice puneam rapid mâna pe telefon și, de teamă, își sunau bunicii.

„În momentele în care nu mai erau părinții mei de față, în momentele alea se purta cel mai urât, cu mine și cu fetițele. Crizele de furie, amenințările. Mă amenința, mă blestema, mă amenința că mă distruge, de față cu fetițele. Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii”, a povestit Alina Sorescu în emisiunea „Un show păcătos”.

Mai mult decât atât, ea a povestit că Alexandru Ciucu a plătit 30.000 de euro pentru un curs de modă la Paris, deși la procesul de divorț a declarat că are venituri de doar 800 de lei ca să nu achite pensia alimentară.

„Păi, în proces, Alexandru a declarat că are un venit de 800 de lei”, a spus cântăreața.

Alina Sorescu acuzată de fostul soț

Într-un interviu, în emisiunea „Un show păcătos”, Alexandru Ciucu a povestit că a fost victima unopr abuzuri în timpul căsătoriei, din partea fostei soții și a socrilor. El a dat ca exemplu cumpărăturile necesare pentru casă, care se făceau separat. Mai mult decât atât, creatorul de modă a susținut că trebuia să se apere constant atât de fosta soție, cât și de părinții acesteia.

„Noi aveam două frigidere, dar nu aveam frigidere separate. S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu! (n.r. la cumpărături). Vorbim de abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu! Ei erau trei oameni. Cum aș fi putut eu să abuzez trei oameni? Eram într-o permanență apărare. Veneam acasă și stăteam cu copiii cât se putea, dacă voiam să ies cu ei nu se putea, pentru că era prea cald, sau prea frig, sau prea târziu, sau prea devreme sau nu știu eu să îmbrac un copil”, a declarat Alexandru Ciucu, la Un Show Păcătos.