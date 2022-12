„Am triplat haosul”. Cum a fost de Crăciun acasă la Jennifer Lopez și Ben Affleck

Căciunul a fost petrecut cu fast în rândul celebrităților. Jennifer Lopez a povestit cum a sărbătorit alături de Ben Affleck și de familiile lor.

Aceasta nu s-a sfiit în a declara că totul a fost la superlativ anul acesta, cu cei dragi aproape, cu multe cadouri, dar și cu mult haos.

Cum a petrecut Jennifer Lopez Crăciunul

„Ne-am amestecat familiile, am dublat oamenii, am dublat distracția, am dublat iubirea, am dublat cadourile și am triplat haosul!!”, a spus Jennifer Lopez, potrivit

Acesta a fost cel dintâi Crăciun în calitate de soț și soție pentru Jennifer Lopez și Ben Affleck.

Alături de cei doi au mai fost de Crăciun și gemeii ei, Max și Emme (14 ani), precum și copiii lui Affleck, Samuel (10 ani), Seraphina (13 ani) și Violet (16 ani).

„Petrecerea a fost plină de familie, prieteni, colegi și oameni pe care i-am cunoscut de-a lungul anilor. Am cântat și am dansat și a fost minunat!”, a mai adăugat aceasta.