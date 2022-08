Amendă de 20.000 de euro și interdicție de cinci ani în Târgu Mureș pentru manelistul Dani Mocanu

Manelistul de 20.000 de euro și cu o interdicție de cinci ani de zile în orașul Târgu Mureș. Decizia a fost luată de instanță după bătaia monstru din benzinărie. În urma incidentului, fratele manelistului a ajuns după gratii pentru 30 de zile. Dani Mocanu a fost eliberat din arest după 24 de ore de reținere, iar tatăl său a făcut acuzații dure, notează .

„E vizibil ce se întâmplă în România. Oriunde merg, din două în două săptămâni se fac diferite grupuri ca să-mi facă rău la copii. Totul e programat de cineva împotriva familiei mele. Vor bani. Păi a venit la mine la poartă cineva ca să ceară bani, le-am zis să depună plângere. Sunt băieții mei, vă dați seama.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Eu am fost la aeroport să-mi iau băieții și i-a oprit acolo direct. Eu vreau să am încredere în justiție să-și facă treaba bine, că au și ei familie, au copii. Să se gândească la problemele vieții la fiecare om. Că dacă faci unui om rău acela vine peste tine și peste familia ta. A fost sub control judiciar după problema din Târgu Mureș, nu avea nicio interdicție să părăsească țara, are ceva cu Târgu Mureș să nu vină în oraș.

Am înțeles că ei aveau o filmare și ăștia au venit peste ei și îi provoacă. Mereu vin la mine diferite mașini care vor să facă ceva. Nu mai am încredere nici să merg pe stradă. Am fetiță, am copii și sunt disperat, faci totul pentru familia ta”, a explicat tatăl celor doi, conform România TV.

Dani Mocanu, reținut după bătaia din benzinărie

În noaptea de 18 spre 19 august, Dani Mocanu, fratele său, Nando Mocanu, şi alţi indivizi picioarele şi cu bucăţi de scândură, într-o benzinărie din Pitești.

Martorii au sunat la 112, dar poliţiştii ajunși la faţa locului nu i-au găsit nici pe agresori, nici pe victimă. Ulterior, bărbatul lovit a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe.

Camerele de supraveghere de la benzinărie au surprins momentul incidentului. Inițial, procurorii au deschis dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii, precum și pentru loviri sau alte violențe. Ulterior, încadrarea juridică a fost schimbată în tentativă de omor.