Dezvăluiri neașteptate făcute de Ana Baniciu. Ce diagnostic a primit în copilărie artista din partea medicilor

Cântăreața după participarea la emisiunea „Asia Express”, unde împreună cu Raluka, au ieșit învingătoare în cel de-al doilea sezon al emisiunii.

Fiica lui Mircea Baniciu este la un pas să se căsătorească și a decis că este momentul să într-un interviu acordat pentru .

„Ai mei au fost distruși”

Artista consideră că este o persoană norocoasă. Tânăra a făcut dezvăluiri legate de copilăria sa și despre relația pe care o are cu părinții, considerându-se „fata lui mama”. Ana Baniciu grav în casă, când era mică.

„O trăznaie pe care mi-o amintesc este faptul că am machiat toate păpușile Barbie, o colecție întreagă, cu ojă , cu prietenă mea cea mai bună, într-un moment în care am rămas singure. După care, în momentul în care am vrut să le dăm machiajul jos, evident cu acetonă… s-au șters fețele păpușilor cu totul. Practic au fost distruse!

Și am mai avut un moment, periculos de data asta. Am căzut noaptea în somn, dintr-un pat suprapus, și am făcut un hematom lângă creier. Ai mei au fost distruși, dar mi-am revenit rapid!”, a declarat Ana.

Vedeta , care studia muzică, actorie, învăța foarte bine și nu avea niciodată timp de joacă. De asemenea, a dezvăluit episoade care le-au dat emoții părinților ei.

„Culmea, am fost un copil extrem de cuminte! Mereu le amintesc alor mei că au fost și sunt niște părinți norocoși! Nu am făcut mari năzbâtii pentru că nici nu aveam mult timp la dispoziție, am fost un copil extrem de ocupat… școala germană, școli de pian, muzică, canto, actorie, cor , plecări din țară. Așa că nu am avut timp de spatele blocului’ sau de multă joacă cu păpușile, cu toate că tanjeam uneori după astfel de activități”, a povestit Ana Baniciu.

„Sunt norocoasă și binecuvântată”

Fiica lui Mircea Baniciu . Ana Baniciu a avut parte de surpriza vieții ei în timpul unei escapade în Italia. În fermecătorul Positano, cântăreața a fost cerută de soție de iubitul ei, Edy, bărbatul care i-a schimbat percepția despre căsătorie și cel care a făcut-o să-și imagineze o viață întreagă alături de el.

„Ce să zic… sunt norocoasă și binecuvântată! Edy a apărut în viața mea în momentul în care chiar nu credeam că am să mă mărit vreodată și iată… sunt logodită. Te iubesc, Edy, îți iubesc familia, toți ai mei te iubesc și îți sunt familie! Tot ce îmi doresc acum este fericire, nu doar în momente… fericire constantă, să râdem zilnic împreună, să nu uităm să ne iubim și respectăm, să creștem împreună și să avem o viață așa cum am visat! Sunt foarte fericită… sincer vă zic”, a scris Ana în dreptul unei poze în care poartă mândră inelul de logodnă.