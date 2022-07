Anamaria Prodan, declarații neașteptate în scandalul pensiei alimentare: „Îl așteptăm de ani să vină acasă…”

de declarații neașteptate în scandalul pensiei alimentare cu Reghecampf. După ce s-a aflat ce sumă va plăti Reghecampf pentru pensia alimentară a lui Bebeto, Anamaria Prodan a răbufnit.

Vineri, în data de 22 iulie, Tribunalul Ilfov a judecat apelul depus de Reghe împotriva hotărârii Judecătoriei Buftea. Astfel, judecătorii au stabilit ca antrenorul să plătească 2000 de euro lunar pentru pensia alimentară a lui Bebeto.

Amaria Prodan, mesaj dur la adresa lui Reghecampf

Impresara a subliniat faptul că încă așteaptă când antrenorul o să pășească pragul casei lor pentru a petrece timp alături de copii, notează

„Despre pensie sau ce mă sună toată lumea nu mă interesează. Am altele pe cap. Ce face Reghe de se face de râs, să fie la el, acolo… Dacă face ordonanțe, face recursuri, eu nu am treabă. Ce hotărăște instanța, așa să fie. Nu am cerut pensie sau program de vizită. Îl așteptăm de ani să vină acasă, să își vadă copilul și să-l ajute.

Vrea, ok, nu vrea, la fel. Dacă vrea să se facă de râs în fața țării, să se facă. Noi, familia, nu comentăm. Suntem departe de mizeria asta.

Să facă ce îl povățuiește … sau cine îl povățuiește. O să-i pară rău de tot când copiii o să dea ochii cu el. Este jenant pentru un părinte să facă așa ceva. Băiatul lui va crește. Va vedea tot ce face”, a menționat Anamaria.

Impresara îndeamnă copiii să-l ierte

Cu toate acestea, spune ea, îi îndeamnă pe copii să-l sune și să-l ierte pe Laurențiu Reghecampf.

„Nu cu mine pune lumea video penibile (…). Așa că e viața și treaba lui! Niciodată a noastră. Îndemn copiii să-l ierte și să-l sune. Dacă vrea să-i ajute bravo lui, dacă nu treaba lui. Pentru mine e mort și îngropat Reghecampf. Nu mă interesează nici să-i pronunț numele”, a adăugat ea.