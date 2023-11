Anamaria Prodan l-a dat uitării pe Flavius Nedelea! Impresara se iubește acum cu altcineva: „Este lângă mine, nu contează de când”

Anamaria Prodan l-a dat uitării pe Flavius Nedelea! După divorțul de Laurențiu Reghecampf, sexy impresara s-a iubit o perioadă cu Flavius Nedelea, însă acum l-a dat uitării și are pe altcineva și este mai discretă ca niciodată.

Ce a spus Flavius Nedelea, după despărțirea de Anamaria Prodan

Chiar dacă au fost împreună pentru o scurtă durată de timp, Anamaria Prodan din relația cu Flavius Nedelea. După ce s-au despărțit, cei doi au rămas prieteni, potrivit celor mărturisite de afacerist.

„Nu știu dacă mă regretă sau nu. Știu că am rămas într-o relație de prietenie foarte frumoasă, sinceră. Suntem foarte buni prieteni. Ruptura nu a venit dintr-un comportament deviant al unuia dintre noi. Nu a existat înșelat sau certuri. Am căzut de comun acord că așa este mai bine. Am avut anumite motive personale amândoi, pe care le-am discutat și am considerat că este mai bine așa.

După cum ați văzut, și despărțirea a fost una amiabilă, frumoasă, fără certuri, normal și omenesc, așa cum ar trebuie să procedeze toată lumea. Din punctul meu de vedere, doamna Prodan este o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Acum depinde de la om la om ce înseamnă o femeie puternică, dar este într-adevăr puternică. Nu mai sunt șanse să ne așezăm la aceeași masă”, a spus Flavius Nedelea.

Sexy impresara iubește acum pe altcineva

Chiar dacă nu a făcut publică noua relație, Anamaria Prodan a dat de înțeles că pe cineva, o persoană care a reușit să îi aducă, din nou, zâmbetul pe buze. Nu a spus despre cine este vorba, dar a simțit să îi mulțumească.

„Dumnezeule, sunt atât de fericită și mulțumită (n.r. – pe plan sentimental). Mulțumesc omului de lângă mine, care este acum în viața mea, pentru câtă răbdare a avut și cât de frumos a știut să se poarte. Să gestioneze toată nebunia asta. (n.r. – dacă e de mai mult timp) Este lângă mine, nu contează de când”, a declarat impresara, potrivit .