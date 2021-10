Anamaria Prodan, mesaj în scandalul divorțului: „Îl iertăm pe Soarele nostru. Îi oferim şansa de a alege”

Anamaria Prodan a avut prima reacție după ce Laurențiu Reghecampf a anunțat divorțul.

Anamaria Prodan uimește și mărturisește că-l iartă pe Laurențiu Reghecampf și îl așteaptă să revină în sânul familiei, acolo unde a cunoscut “adevărata fericire” și a atins “culmile succesului”.

“A avea o dorință puternică nu înseamnă că îți știi stăpâni gândurile sau că le stii sincer directiona către bine!

Tot ce avem în creierul nostru poate să fie pus pe pozitiv, depinde ce dorim să realizăm și cum ne imaginăm că putem! Numai în creierul nostru credem că îi ajutăm pe cei ce gravitează pe lângă noi și nu-s suflete puternice! Noi nu știm ce își doresc aceste suflete și cumplit de rău este faptul că nici aceste suflete habar nu au ce-și doresc! Dreptul nostru este doar să alegem pentru noi! Putem alege să ajutam aceste suflete slabe, însă nu putem să -i obligăm sau să-i trezim din somnul adânc în care cad.

“O să-l ajutăm pe Soarele nostru ca sufletul lui să poată vibra înalt”

Putem să alegem să îi ajutăm! Însă niciodată nu vom ști ce își doresc aceste suflete! Este povestea lui Dumnezeu. Îți dă, dar nu îți poate bagă în traistă! Avem liberul arbitru! Depinde de capacitatea noastră intelectuală ce alegere facem. Când ne zbatem și vrem să ajutăm alt suflet, noi credem în creierul nostru că facem bine! Mi-am antrenat creierul să cred că oamenii de lângă mine sunt buni! De fapt, de multe ori, când ești suflet slab nu ești tu la butoane! Pentru asta, ca să preiei comanda, trebuie să-ți antrenezi creierul să știe diferența între a-ți dori ceva și cum faci ca să obții ce-ți dorești! Atâta timp cât ești stăpân pe dorinte clare și știi că nu tu trebuie să te zbați ca să primești ce-ți dorești, ești în disciplină cu creierul!

Sufletul cu creier trebuie să fie condus de forța binelui! Trebuie să creadă în principiile vieții sau, mai bine spus, să le înțeleagă. Dacă o altă persoana e departe de tine, nu înseamnă că e bine, chiar dacă toți ceilalți și, inclusiv acea persoana, spun că e bine, adică, dacă realitatea pentru ochi spune asta, realitatea pentru creier e alta.

Exteriorul faptelor poate încerca să te convingă că persoana e bine, însă în creierul ei poate să fie exact opusul! Direcția nu este dată de realitatea ce o vede ochiul Și nici de ce încearcă să te convingă ceilalți, realitatea e făcută din ceea ce vrei tu să crezi și se îndreaptă în direcția credinței tale clare! Asta ne conduce! Creierul meu își aduce aminte doar de cât bine am făcut până acum pentru mine, pentru soțul meu, pentru copiii mei, pentru prietenii mei sau pentru oameni care mi-au cerut ajutorul. Eu consider, în creier, că am făcut bine tuturor!, spune Anamaria Prodan într-un comunicat, potrivit Fanatik.

Anamaria Prodan, despre divorțul de Reghe: “Sunt mândră ca una dintre cele mai grele lecții ale vieții am trecut-o cu brio”

Mi-am antrenat creierul să creadă așa ceva, a reacționat la ce l-am antrenat, l-am învățat să fie “SMART” și să mă ajute să obțin ce îmi doresc! Creierul nostru este creatorul stării în care ne aflăm acum! Nu îmi las niciodată creierul să-mi ofere stări negative, EU îi spun cum vreau să mă simt și îmi aduc aminte că am făcut numai bine până acum! ÎMI ADUC AMINTE CE MI-A FĂCUT NUMAI BINE ȘI ÎMI PĂSTREZ STAREA ASTA!

Ce nu am obținut până acum vine cu siguranța de acum încolo! Trebuie să ne învățam creierul cu siguranța binelui, să ne aducem aminte cât bine am primit până acum! Starea de bine nu ne-o dă cealaltă persoană, noi am învățat ce ne face bine si am acceptat binele creat de noi! Acum trebuie, din nou, să ne “up datăm “ și să creăm mai mult bine în gând! Eu sunt inundată în creier de bine, de fericire, de frumusețea familiei mele. Creierul meu a învățat să dea drumul la trecut căci, dacă dai drumul trecutului, nu înseamnă că binele nu mai vine la tine, îți înveți creierul să dea drumul la răul din care vrei să scapi și să faci loc pentru binele care instant distruge RĂUL!

“Greșelile făcute de acest suflet minunat sunt omenești!”

Am să invit pe cei care m-au supărat la mine, să bem o cafea, să-i fac să înțeleagă că viața este scurtă și merită trăită decent si demn. Nu zilele cu soare sau cele cu ploaie îți fac creierul să știe să aleagă binele, dorința noastră nu trebuie să fie aleasă din trecut, noul bine e ceea ce tu dorești! Trecutul negativ din creier nu poate genera gânduri bune, numai momentul actual bine stăpânit poate genera gânduri bune și un viitor frumos!

“Nu hulim, nu facem circ, nu lovim, nu înjurăm, ci respectăm alegerile fiecăruia”

Tatăl copilului meu este un suflet bun, minunat. Noi mereu îl vom striga în universul nostru. Greșelile făcute de acest suflet minunat sunt omenesti! Fără greșeli pe care le înțelegem, ni le asumăm si le îndreptăm, nu putem evolua. Evoluția noastră ca indivizi unici ( căci toți suntem unici în felul nostru ) depinde de capacitatea fiecărui suflet să se înalte! O să-l ajutam pe Soarele nostru ca sufletul lui să poata vibra înalt! NOI, familia, ne rugăm ca în această viață, acest suflet minunat al lui LAURENTIU să cunoască adevărata fericire, alături de noi cei care il divinizăm și l-a ajutat să atingă culmile succesului. Sufletele familiei noastre sunt fabuloase și mereu au tins spre absolut! S-au ferit să fie vulnerabile să involueze și să alunece în lumea obscură.

Este foarte greu să rămâi în vârf dacă te bate vântul și te arunca dintr-o parte în alta! Tocmai de aceea noi am stat strâns uniți mână în mână mereu! Am atins împreuna absolutul, am învățat să ne iertăm și să ne ajutăm necondiționat. Sunt mândră că una dintre cele mai grele lecții ale vietii am trecut-o cu brio și am ajuns la nivelul la care o predau și o stăpânesc perfect!

“Noi, sufletele mărețe ale familiei Reghecampf si Prodan, l-am iertat”

Noi, sufletele mărețe ale familiei Reghecampf și Prodan, l-am iertat pe LAURENȚIU REGHECAMPF și am înțeles că el, sufletul superb si sclipitor, bun și credul a realizat greșeala și va sta probabil și mai aproape de familia lui, în ciuda celor care așteptau și își frecau mâinile de fericire că vor vedea, în direct, declinul unei DINASTII. NICIODATĂ NU VEȚI VEDEA AȘA CEVA LA NOI pentru CĂ NOI NE IUBIM și, dacă suntem suflete evoluate, nu hulim, nu facem circ, nu lovim, nu înjurăm, ci respectăm alegerile fiecăruia. Ce dovada mai mare de iubire, respect și recunoștiință putem noi, familia, să-i oferim SOARELUI NOSTRU, LAURENȚIU REGHECAMPF? O să-i oferim șansa de a alege tot ceea ce își dorește și consideră că îl face fericit! O să-l susținem necondiționat, o să-l apărăm și ridicăm de fiecare data când drumul lui merge către un “dead end “! Doar Sufletele neevoluate gândesc superficial și penibil, aplicând răutate în tot ceea ce întreprid, dar nu le judec pentru că toate sufletele sunt bune în fața lui Dumnezeu!

Anamaria Prodan: “Nu am să-mi lovesc soțul niciodată”

Nu am să-mi lovesc soțul niciodată, orice se va întâmpla, și nu mă interesează nimic din ce-și dorește lumea sau orice încearcă să inoculeze în sufletul sotului meu oricine! Dimpotrivă, noi familia o să-l susținem și mai tare și îi dorim mult succes în orice decizie ia! O să fim mereu prezenți în viața lui și, dacă cineva va încerca să-l îngenuncheze sau să-l umilească, să-i facă orice fel de rău, va cunoaște cel mai cumplit URAGAN de pe pământ numit PRODAN.

SOȚUL MEU VA ȚINE CAPUL SUS IN FAȚA TUTUROR ȘI COLOANA VERTEBRALĂ PERFECT DREAPTA. ÎN VIAȚĂ ESTE VORBA DESPRE ALEGERI ÎNSĂ! ALEGERI PE CARE ORICE SUFLET EVOLUAT TREBUIE Să ȘI LE IA SINGUR! ALEGEȚI MEREU SĂ FIȚI PROSTII DINTRE DEȘTEPȚI, niciodată DESTEPȚII DINTRE PROȘTI!

CU STIMĂ ȘI RESPECT ACEEAȘI UNICĂ FAMILIE REGHECAMPF / PRODAN CARE ESTE UN EXEMPLU DE IUBIRE ȘI RESPECT ABSOLUT! “, este comunicatul transmis de Anamaria Prodan, cu privire la separarea și divorțul de Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează

Reghe a anunțat, recent, că a depus actele de divorț. Vestea a declanșat o dramă în social media, Reghe Jr și Anamaria Prodan postând imediat mesaje în mediul online.

„Vă mărturisesc faptul că este un moment delicat din viața mea. Eu nu mi-am expus niciodată viața personală și nu voi proceda altfel nici de acum înainte. Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile. Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu.

Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional”, a declarat Laurențiu Reghecampf, pentru Cancan.ro.

Cine este presupusa amantă a lui Reghe și de cât timp ar fi avut o relație

Primele zvonuri cu privire la divorț au apărut în primăvară, iar Florentina Raiciu ar fi fost una dintre amantele lui Reghe. Niciunul dintre ei nu a confirmat informațiile de la vremea respectivă, însă între Anamaria Prodan și blondină ar fi existat un schimb de replici în postări cu dedicație pe Instagram.

Ulterior, tabloidele au dezvăluit că presupusa iubită a lui Reghe este Corina Caciuc, o tânără din Deva, pe care antrenorul ar fi cunoscut-o în Dubai. Cei doi ar locui, potrivit sursei citate mai sus, în prezent, împreună, la Craiova.

Cei doi au fost surprinși în vacanță în Grecia, acolo unde se purtau ca doi tineri îndrăgostiți, la masă, alături de mai mulți prieteni. Totodată, cei doi ar urma să devină părinți și ar avea chiar gânduri serioase cu privire la relația lor, urmând să se cunune în fața lui Dumnezeu.