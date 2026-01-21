Anamaria Prodan se pregătește să fie soacră mică și a făcut dezvăluiri ce părere are despre cei doi băieți care urmează să intre în familia ei.

Deși se credea că vedeta va fi cea care va ajunge din nou în fața altarului alături de partenerul său, Roland Gavril, impresara a dezvăluit că, cel mai probabil, fiicele sare, Sarah și Rebecca, sunt cele care ar putea face pasul cel mare.

Cine sunt cei doi tineri care au impresionat-o pe Anamaria Prodan

La cei 53 de ani, vedeta se declară o mamă împlinită și extrem de mândră de alegerile făcute de cele două fiice. a oferit detalii despre posibili viitori gineri, pe care îi consideră ,,perfecți” pentru fete.

Sarah, fiica cea mică (23 de ani), trăiește o poveste de dragoste stabilă de doi ani cu Alex, un tânăr angajat în cadrul Federației Române de Baschet. Pe de altă parte, Rebecca (24 de ani) are o relație cu Shane Sears, un tânăr din California implicat în industria modei, care o însoțește pe aceasta la toate vernisajele sale de artă atât în România, cât și în America.

,, Sunt fericită că Rebecca și Sarah au relații cu niște băieți grozavi. Mi-a dat Dumnezeu doi băieți pentru fetele mele perfecți!”

Ce își mai dorește impresara de la viață

Cea mai mare dorință a vedetei în acest moment nu este legat de carieră sau de propria nuntă, ci de extinderea familiei. Impresara a mărturisit că se roagă neîncetat la Dumnezeu pentru un nepot.

,,Mă rog zi și noapte la Dumnezeu să-mi dea un nepot! ”, a declarat aceasta.

Cum reușește impresara să-și țină familia aproape

Deși copii ei sunt plecați pe două continente, vedeta face eforturi considerabile pentru a petrece timp cu ei. La sfârșitul anului trecut, a vizitat America, unde a petrecut clipe de neuitat alături de Rebecca și viitorul ei ginere, Shane. Tot vedeta a mai precizat că pune foarte mult preț pe valorile familiei. Realizările fiicelor ei, una în sport, alta în modă, completează perfect tablou unei familie fericite, potrivit