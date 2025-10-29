B1 Inregistrari!
Anca Dumitra, mămică: „Simțeam că nu fac față uneori". Cum și-a intrat în rolul de părinte și cine a fost lângă ea în tot acest timp

Anca Dumitra, mămică: „Simțeam că nu fac față uneori". Cum și-a intrat în rolul de părinte și cine a fost lângă ea în tot acest timp

Selen Osmanoglu
29 oct. 2025, 14:00
Anca Dumitra, mămică: „Simțeam că nu fac față uneori". Cum și-a intrat în rolul de părinte și cine a fost lângă ea în tot acest timp
Foto: Instagram
Cuprins
  1. „Am avut senzația că sunt copleșită”
  2. Prima luna, cea mai „interesantă”
  3. Cum a ajutat-o soțul

Anca Dumitra a vorbit despre viața de mămică. Aceasta a spus că la început au fost cele mai grele momente, însă a avut ajutor, iar, cu timpul, lucrurile s-au îmbunătățit. Iată ce a declarat aceasta!

„Am avut senzația că sunt copleșită”

„Am avut senzația că sunt copleșită. Mama mea este ajutorul și baza mea de nădejde, suntem trei în ecuația asta – mama, tata și bunica. Prima băiță i-a făcut-o soțul meu, eu eram prea temătoare. Îmi era teamă să nu-l rănesc, era atât de mic…”, a mărturisit actrița, pentru Viva.

„Mama mea ne-a fost sprijin de neprețuit, fără ea ar fi fost mult mai greu. Primele săptămâni au fost complicate, mai ales perioada colicilor. Simțeam că nu fac față uneori, mai ales când nu reușeam să-l liniștesc. Dar, cu timpul, toate s-au așezat și am prins mai multă încredere”, a adăugat.

Prima luna, cea mai „interesantă”

Prima luna de când au devenit părinți a fost cea mai grea, a mărturisit Anca Dumitra.

„E atât de frumos când privești în urmă și revezi absolut toate momentele care, în acea clipă, îți păreau absolut înfricoșătoare, însă cu adevărat prima lună, cea de acomodare, a fost mai „interesantă! (zâmbește) Sunt anumite momente când te ia panica. Dar încerc să fac față. Norocul meu e că soțul echilibrează balanța”, a mărturisit actrița.

Cum a ajutat-o soțul

Actrița a mărturisit că soțul ei a fost mai curajos și a ajutat-o extraordinar de mult.

„El a fost cel mai curajos, cel care i-a făcut prima băiță copilului, eu eram mai temătoare, când îl vedeam atât de micuț. Manfred este extraordinar”, a spus Anca.

„A fost primul care i-a făcut băiță, fără teamă. Are o răbdare incredibilă și multă dorință de a-i arăta lucruri noi. Dacă eu sunt panicată, el reușește să fie relaxat. Suntem o echipă bună, și asta contează enorm”, a adăugat aceasta.

