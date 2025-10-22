B1 Inregistrari!
Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere

Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere

Elena Boruz
22 oct. 2025, 13:43
Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
Sursa foto: Instagram - @roxananemeș
Cuprins
  1. Ce a transmis Roxana Nemeș
  2. Roxana Nemeș, uimită când a rămas însărcinată

Roxana Nemeș radiază de fericire! Artista este cea mai mândră mămică și trăiește o perioadă de poveste de când a născut. Aceasta a devenit, în luna septembrie, mamă a doi copii minunați, iar astăzi, când cei doi micuți au împlinit o lună, cântăreața a transmis un mesaj plin de emoție.

Ce a transmis Roxana Nemeș

Roxana Nemeș și Călin Hagima au devenit părinți pentru prima oară. Acest lucru s-a întâmplat după multe lupte nespuse, în care femeia a încercat să rămână însărcinată. În cele din urmă, miracolul s-a întâmplat, iar acum traversează cea mai frumoasă perioadă din viața lor.

Cântăreața a postat un mesaj dedicat celor doi copii ai lor. Din declarația sa, reiese că a avut loc o petrecere de ziua fetiței și a băiețelului lor.

„22 Septembrie ora 10:25 si 10:26, ați venit în viața noastră! Cele mai frumoase daruri de la Dumnezeu! Vă iubim cum nu am crezut vreodată că putem iubi!
La mulți ani, puiuții noștri! 🥹😍 Azi avem o lună de viață! 🩷🩵
P.S. Mulțumim nașilor că ați fost cu noi. Am avut cea mai frumoasă petrecere!🥳😍”, a scris Roxana Nemeș pe Instagram.

Roxana Nemeș, uimită când a rămas însărcinată

Atunci când a aflat că urmează s devină mamă, Roxana Nemeș a fost uimită. Femeia nu credea, deși încercările au existat, deoarece aceasta a fost dorința ei cea mare.

Totuși, deși intervențiile și consultațiile medicale existau ori de câte ori era necesar, Roxana a fost șocată că Dumnezeu și-a întors fața spre ea, atunci când avea cu adevărat nevoie.

„Nu îmi venea să cred, pur și simplu nu îmi venea să cred că sunt însărcinată. Nu mi-a recomandat să operez endometrioza pentru că eram într-un stadiu incipient și mi-a recomandat să facem fertilizare in vitro. Am făcut și niște analize de ADN, analize genetice, sunt mai costisitoare, dar sunt extraordinare. Mie mi s-a descoperit o imunitate mult prea puternică. În cazul unei sarcini, corpului îi este foarte greu să asimileze o sarcină pentru că are impresia că este un corp străin”, povestea artista, în urmă cu ceva timp.

