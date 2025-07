Anca Pandrea și-a pus aer condiționat, dar se gândește la factura la curent: „N-am bani să plătesc, nu e problemă. Mă bagă la pușcărie, acolo e răcoare”

Anca Pandrea (79 de ani) suferă de insuficiență cardiacă și respiratorie, așa că umblă tot timpul cu oxigenul după ea. Recent și-a cumpărat aer condiționat, căci îi e mult mai greu să gestioneze boala pe perioadă de vară. Numai că acum are altă grijă – facturile la curent.

Cum luptă Anca Pandrea cu temperaturile caniculare

„Mi-am cumpărat în urmă cu trei săptămâni. Am zis că nu se mai poate. Unde să merg la munte, să fug de căldurile acestea, cât timp eu sunt cu oxigenul după mine? Sunt cu firul de oxigen după mine și sunt dependentă de el. Am vrut să merg cu o prietenă la o pensiune, dar am zis mai bine să stau acasă.

E bine acum, de când am aer condiționat în casă. L-am pus așa cum este iarna. În casă la mine sunt 24 de grade. Și atunci merge tot timpul. Am zis că, dacă nu am bani să plătesc nu e nicio problemă. Mă bagă la pușcărie. Acolo e răcoare, e bine… Ai ore fixe de masă… Masă gratis. Glumesc. Doamne ferește!”, a spus Anca Pandrea, pentru

Cum să-ți faci răcoare în casă

Dacă nu ai aer condiționat sau ai și nu vrei să abuzezi de el, există câteva trucuri care te ajută să-ți scazi temperatura în casă: