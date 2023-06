Anca Țurcașiu se confruntă cu probleme de sănătate: „Am ignorat total” / Vedeta și-a schimbat radical stilul de viață

Anca Țurcașiu este cu siguranță una dintre cele mai apreciate artista din România.

Vedeta are un stil de viață care, din punctul de vedere al multor persoane, pare foarte complicat, însă realitatea este că totul a început din perioada copilăriei.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Anca Țurcașiu

De foarte mulți ani, Anca Țurcașiu nu consumă carne. La un moment dat, vedeta a vorbit despre meniul ei zilnic, dar și despre alimentele pe care se bazează. Se pare însă că acesta nu este un moft, după cum povestește vedeta. Spune că nu i-a plăcut carnea de mică, iar deși mama ei o forța în copilărie să mănânce, nu se simțea deloc bine. Astfel, de la 20 de ani, după ce a plecat de acasă, aceasta nu a mai consumat deloc carne.

Mai târziu, Anca Țurcașiu a observat o inflamație articulară, motiv pentru care a mers direct la medic. Acolo a primit diagnosticul. Medicii i-au spus atunci că este vorba despre o boală autoimună, tiroidită hashimoto I-au spus că nu există remediu pentru ea, însă vedeta a continuat să caute un tratament. Unii specialiști la lactate, dar și la carne. Deși carnea nu era o problemă, renunțarea la lactate nu era deloc ușoară.

„Am ignorat total”

În final însă, deși a ignorat total sfaturile specialiștilor, vedeta a decis să se conformeze. A eliminat lactatele din alimentație, iar de atunci nu a mai avut nicio problemă. Astfel, vedeta duce un stil de viață destul de strict când vine vorba de alimentație, fără carne, dar și fără lactate.

„Mi-a ieșit o analiză destul de proastă, vai acum boli autoimune, toată lumea sau cel puțin pe mine m-au trimis acasă, du-te și obișnuiește-te cu boala că nu există remediu, acum toți avem aceste boli autoimune. (…) Am ignorat total și m-am dus la mai mulți medici, iar doi dintre cei cinci specialiști în reumatologie la carne și la lactate. (…) Mi-am dat seama că e adevărat.

Să știi că am rezolvat această problemă eliminând lactatele din alimentație, chiar am rezolvat-o natural, nu m-a mai durut nimic. Și nu am mai mâncat de atunci până astăzi. Deci nu mănânc carne, nu mănânc lactate”, a spus Anca Țurcațiu, potrivit .