Anda Adam a vorbit despre lucrul cel mai important dintr-o : încrederea. Ea spune că experiențele trecute au învățat-o o lecție importantă. Iată despre ce este vorba!

„De la încredere se rupe tot”

Anda Adam consideră că încrederea în partener este cea mai importantă într-o relație. De aici pleacă totul, spune cântăreața.

„Cred că lucrul cel mai important într-o relație este încrederea. În momentul în care într-o relație nu mai există încredere, nu vorbim de înșelat. În general, ascunzi lucruri, te ferești să spui anumite lucruri sau faci anumite lucruri, să le expui sau să le discuți cu soțul/soția se formează o barieră”, a spus Anda Adam la „un PODCAST mișto by Bursucu”, citat de Click.

„Asta o spun pentru că am simțit-o pe pielea mea, de-a lungul timpului…. Eu cred că de la încredere se rupe tot, cât timp nu te simți în siguranță lângă omul de lângă tine, nu mai există relație. Dacă nu te simți protejată…”, a adăugat .

Relația cu fostul soț

Anda Adam a vorbit și despre fostul soț, Sorin. Aceștia s-au separat în 2011, însă păstrează un dialog minim de dragul fetiței lor, Evelin.

„Prioritar este ce vrea Evelin și pentru mine și pentru el. Discuția nu este între mine și el. Noi nu vorbim foarte mult, mai deloc. El vorbește cu Evelin, cu ea își face programul… Noi vorbim prin Evelin”, a povestit artista.

„Eu și Eveline nu am avut o discuție în momentul acela, pentru că ea era mult prea mică (n.r. – la divorț). Cred că dacă ai o conexiune puternică cu copilul tău nu trebuie să îi explici prea multe, trebuie să îi arăți. Sunt copii și nu înțeleg. (n.r – Evelin a întrebat-o unde se află tatăl ei). A întrebat de multe ori și i-am spus: «tati e la el acasă, noi suntem la noi acasă, dar tu poți să îl vezi și să stai cu el oricând, chiar dacă el nu este aici, el este pentru tine oricând»”, a mai spus ea.