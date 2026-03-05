Cunoscuta cântăreață Britney Spears a fost reținută miercuri seară în statul California, după ce ar fi fost prinsă conducând sub influența alcoolului. Informația a fost confirmată de autoritățile din Comitatul Ventura și citată de presa americană, cum ar fi .

Artista a fost oprită de California Highway Patrol în jurul orei 21:30, iar după câteva ore a fost arestată. Ulterior, aceasta a fost eliberată.

De ce a fost arestată Britney Spears

Potrivit înregistrărilor Biroului Șerifului din comitatul Ventura, cântăreața ar fi fost prinsă conducând sub influența alcoolului. Ea urmează să se prezinte în instanță pe 4 mai, când va fi judecată în acest caz.

Până în acest moment, reprezentanții artistei nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la incident.

A mai avut Britney probleme cu legea?

Nu este pentru prima dată când artista se confruntă cu . În 2007, Britney Spears a fost acuzată că a părăsit locul unui accident fără acordul poliției.

Ulterior, acuzația a fost respinsă după ce cântăreața a plătit despăgubirile pentru daunele provocate. Procesul s-a încheiat în octombrie 2008, când juriul a votat 10 la 2 în favoarea achitării.

Ce sumă a obținut Britney Spears din vânzarea catalogului muzical

În paralel cu problemele juridice, Britney a făcut recent o tranzacție majoră în cariera sa. Potrivit informațiilor publicate de BBC, Britney Spears și-a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical.

Contractul a fost încheiat pe 30 decembrie cu editura muzicală independentă Primary Wave, iar suma tranzacției ar fi estimată la aproximativ 200 de milioane de dolari.