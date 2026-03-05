Cunoscuta cântăreață Britney Spears a fost reținută miercuri seară în statul California, după ce ar fi fost prinsă conducând sub influența alcoolului. Informația a fost confirmată de autoritățile din Comitatul Ventura și citată de presa americană, cum ar fi La Times.
Artista a fost oprită de California Highway Patrol în jurul orei 21:30, iar după câteva ore a fost arestată. Ulterior, aceasta a fost eliberată.
De ce a fost arestată Britney Spears
Potrivit înregistrărilor Biroului Șerifului din comitatul Ventura, cântăreața ar fi fost prinsă conducând sub influența alcoolului. Ea urmează să se prezinte în instanță pe 4 mai, când va fi judecată în acest caz.
Până în acest moment, reprezentanții artistei nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la incident.
A mai avut Britney probleme cu legea?
Nu este pentru prima dată când artista se confruntă cu probleme juridice. În 2007, Britney Spears a fost acuzată că a părăsit locul unui accident fără acordul poliției.
Ulterior, acuzația a fost respinsă după ce cântăreața a plătit despăgubirile pentru daunele provocate. Procesul s-a încheiat în octombrie 2008, când juriul a votat 10 la 2 în favoarea achitării.
Ce sumă a obținut Britney Spears din vânzarea catalogului muzical
În paralel cu problemele juridice, Britney a făcut recent o tranzacție majoră în cariera sa. Potrivit informațiilor publicate de BBC, Britney Spears și-a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical.
Contractul a fost încheiat pe 30 decembrie cu editura muzicală independentă Primary Wave, iar suma tranzacției ar fi estimată la aproximativ 200 de milioane de dolari.
În ultimii ani, viața personală a lui Britney Spears a fost intens urmărită de către presă și de fani, mai ales după ce s-a încheiat tutela legală care i-a controlat deciziile timp de peste un deceniu. Artista a revenit frecvent în atenția publicului prin declarații, proiecte muzicale și apariții pe rețelele sociale.