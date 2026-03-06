Cosmin Seleși, cunoscut publicului drept prezentator al emisiunii „Batem palma?” de la PRO TV, trece printr-o perioadă delicată din punct de vedere medical. Actorul a ajuns pe mâna medicilor după ce s-a confruntat cu dureri care i-au ridicat semne de întrebare.

În prezent, acesta este internat într-o unitate medicală, unde primește îngrijiri și urmează tratamentul recomandat de specialiști. Din cauza problemelor de sănătate, filmările pentru emisiunea pe care o prezintă au fost suspendate temporar.

Ce probleme de sănătate are Cosmin Seleși

Cosmin Seleși a vorbit despre momentul dificil prin care trece și despre decizia de a merge la medic imediat ce au apărut simptomele.

„Într-adevăr, am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere. Uneori, viața îți mai dă câte o palmă și te aduce cu picioarele pe pământ. Din fericire, am ajuns la medic relativ repede, iar acest lucru a contat foarte mult. Am avut câteva dureri care m-au îngrijorat și am decis să merg la spital fără să mai aștept, iar, acum, mă felicit pentru această decizie.”, a spus Seleși pentru .

Prezentatorul spune că, în momentul de față, starea sa este stabilă, însă medicii sunt prudenți în privința evoluției. Acesta urmează tratamentul recomandat, iar obiectivul este rezolvarea problemei fără o intervenție chirurgicală.

Ce spun medicii despre evoluția stării sale

Cosmin Seleși a explicat că specialiștii care îl tratează monitorizează atent situația, iar în perioada următoare va fi stabilit și dacă va avea nevoie de o perioadă de recuperare.

„În prezent, mă simt bine. Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament și sperăm să rezolvăm problema fără să fie nevoie de o . Am mare încredere în echipa medicală care mă îngrijește, iar medicii noștri sunt extraordinari și știu exact ce au de făcut.

Va urma, cel mai probabil, și o perioadă de recuperare, în funcție de cum evoluează lucrurile în perioada următoare.”

Când se reiau filmările pentru „Batem palma”

Din cauza situației medicale, producția emisiunii a fost pusă pe pauză pentru moment. Cu toate acestea, prezentatorul îi asigură pe telespectatori că își dorește să revină cât mai repede pe micile ecrane.

„Filmările sunt în pauză pentru moment, însă vreau să le transmit telespectatorilor să stea liniștiți: nu scapă de mine așa ușor . Le mulțumesc din suflet că ne urmăresc zi de zi și că sunt alături de această emisiune! Faptul că show-ul se bucură de audiențe atât de mari ne motivează și mai mult. Mulțumesc și echipei extraordinare alături de care lucrez! Fără toți acești oameni, nimic din toate acestea nu ar fi posibil”, a mai spus Cosmin Seleși.