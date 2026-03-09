B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
09 mart. 2026, 14:19
FOTO: Instagram: Giulia Anghelescu
Cuprins
  1. Rinoplastia: sănătate și estetică
  2. Augmentarea mamară: alegerea după sarcini

Giulia Anghelescu, în vârstă de 41 de ani, a oferit recent detalii despre intervențiile estetice la care a apelat de-a lungul timpului, vorbind deschis despre motivele pentru care a ales să meargă la medicul estetician. Artista, cunoscută și admirată pentru aspectul său fizic impecabil, a explicat că aceste decizii au fost motivate atât de sănătatea sa, cât și de dorința de a se simți bine în pielea ei. Iată despre ce este vorba!

Rinoplastia: sănătate și estetică

Într-un podcast moderat de Teo Trandafir, Giulia a dezvăluit că una dintre operațiile importante pe care le-a făcut este rinoplastia. Aceasta a fost necesară inițial din motive medicale: artista suferea de sinuzită și avea dificultăți respiratorii, mai ales în timpul concertelor. În același timp, intervenția a corectat și forma nasului, care fusese afectată în copilărie de un accident la schi, scrie Click.

„Domnul doctor Antohi m-a ajutat să am un nas drept, care să se potrivească fizionomiei mele. A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată, pentru sănătatea mea, dar și pentru aspectul estetic. Respir foarte bine și sunt mândră de rezultatul obținut”, a explicat artista.

Augmentarea mamară: alegerea după sarcini

Cea de-a doua intervenție estetică a fost augmentarea mamară, la care Giulia a apelat după ce a născut de două ori și a alăptat. Artista a mărturisit că inițial nu intenționa să facă această operație, însă dorința de a purta rochii cu spatele gol a determinat-o să ia această decizie.

„Augmentarea am făcut-o după ce l-am născut pe Mica, după două sarcini și după ce am alăptat. Mi-am dorit foarte mult să port anumite rochii și această decizie mi-a oferit încrederea pe care o căutam”, a mai spus Giulia Anghelescu.

Vedeta subliniază că astfel de decizii sunt personale și trebuie să fie în primul rând pentru propria satisfacție și confort.

