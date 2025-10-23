Nu am petrecut timp împreună, am comunicat în schimb foarte mult. Nu știu dacă am cucerit-o în modul respectiv, ci cred că are încredere în pasiunea mea în ceea ce fac”, a spus Alexandru Rogobete în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.
Dana Budeanu, după interviul difuzat: „Îl ai invitat pe Ministrul Sănătății și-l întrebi asemenea tâmpenie”
Dana Budeanu a reacționat, în mediul online, îndată ce a văzut secvența în care ministrul era întrebat de relația care există între ei doi. Creatoarea de modă a punctat aceleași lucruri pe care le-a spus și Rogobete, atrăgând atenția asupra unui lucru: de ce a fost întrebat despre legătura dintre ei doi, când pot exista alte întrebări relevante pentru români.
Dana Budeanu a transmis că nu regretă susținerea pe care i-a acordat-o, deoarece s-a dovedit că a avut dreptate în privința lui, numindu-l pe acesta „un om cu un suflet și o minte fenomenale”.
„Îl ai invitat pe Ministrul Sănătății și-l întrebi asemenea tâmpenie. De ce? Pe Alexandru Rogobete l-am „cunoscut” doar auzindu-l într-o conferință de presă, unde era lângă fostul Ministru al Sănătății! Am auzit o voce și un discurs șocant de bune pentru România de azi! Din acea clipă l-am susținut continuu, așa cum am făcut-o și cu alți oameni minunați!
Și am avut dreptate, iată! Așa cum am mereu! Pe Alexandru Rogobete l-am cunoscut din întâmplare după doi ani de când am început să-l susțin! Și de atunci l-am mai întâlnit doar la interviurile pe care i le-am cerut!
Eu nu-l tutuiesc, pentru mine este Ministrul Sănătății, lucru pe care i l-am și prezis! Ne-am împrietenit acum un an și am cunoscut cu acea ocazie un om, un tânăr, un suflet și o minte fenomenale. Acesta este doar începutul carierei lui. Să rămână scris! Întrebarea nu-și avea rostul și nici locul.
Eu nu reprezint nimic în parcursul lui, un tânăr de 35 de ani, doctor în medicină, ajuns ministru, reformând tot sistemul de sănătate, la vârsta la care alții stau pe TikTok și se tund la barbărșop!”, a postat Dana Budeanu pe rețelele de socializare.