Ce relație există între Dana Budeanu și Alexandru Rogobete? Ce reacție a avut creatoarea de modă, atunci când a auzit declarația ministrului

Elena Boruz
23 oct. 2025, 10:21
Cuprins
  1. Ce a dezvăluit Rogobete despre relația dintre el și Dana Budeanu
  2. Dana Budeanu, după interviul difuzat: „Îl ai invitat pe Ministrul Sănătății și-l întrebi asemenea tâmpenie”

Dana Budeanu a reacționat în urma declarațiilor făcute de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în cadrul unei emisiuni. Încă de când a preluat mandatul de ministru, Rogobete a fost susținut de creatoarea de modă în spațiul online, iar în cadrul interviului la care a participat, acesta a fost întrebat despre relația pe care o are cu femeia,

În urma dezvăluirilor făcute de el, Dana Budeanu, la fel de vocală și de activă pe rețelele de socializare, cum o cunosc românii, a reacționat. Aceasta a explicat cum s-au cunoscut ea și șeful de la Sănătate.

Ce a dezvăluit Rogobete despre relația dintre el și Dana Budeanu

Ministrul Rogobete a explicat faptul că întâlnirea dintre el și Dana Budeanu a fost pur întâmplătoare, în vara anului 2024. Acesta a precizat că au o relație bazată pe respect reciproc și, deși nu au petrecut prea mult timp împreună, cei doi au avut prilejul de a comunica. Alexandru Rogobete a mărturisit că susținerea pe care i-a acordat-o creatoarea de modă, l-a ajutat să câștige „vizibilitate”.

Ne-am cunoscut total întâmplător, iar doamna Dana Budeanu m-a ajutat cu vizibilitatea, este adevărat. Încă de la începuturile mele, fără să ne cunoaștem. Ea vorbea despre mine într-un mod frumos, laudativ de cele mai multe ori, dar fără să mă cunoască. Am întâlnit-o întâmplător, în vara anului 2024, fizic, și sigur că avem o relație de prietenie, care se bazează pe foarte mult respect și pe foarte multă încredere.

Nu am petrecut timp împreună, am comunicat în schimb foarte mult. Nu știu dacă am cucerit-o în modul respectiv, ci cred că are încredere în pasiunea mea în ceea ce fac”, a spus Alexandru Rogobete în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Dana Budeanu, după interviul difuzat: „Îl ai invitat pe Ministrul Sănătății și-l întrebi asemenea tâmpenie”

Dana Budeanu a reacționat, în mediul online, îndată ce a văzut secvența în care ministrul era întrebat de relația care există între ei doi. Creatoarea de modă a punctat aceleași lucruri pe care le-a spus și Rogobete, atrăgând atenția asupra unui lucru: de ce a fost întrebat despre legătura dintre ei doi, când pot exista alte întrebări relevante pentru români.

Dana Budeanu a transmis că nu regretă susținerea pe care i-a acordat-o, deoarece s-a dovedit că a avut dreptate în privința lui, numindu-l pe acesta „un om cu un suflet și o minte fenomenale”.

„Îl ai invitat pe Ministrul Sănătății și-l întrebi asemenea tâmpenie. De ce? Pe Alexandru Rogobete l-am „cunoscut” doar auzindu-l într-o conferință de presă, unde era lângă fostul Ministru al Sănătății! Am auzit o voce și un discurs șocant de bune pentru România de azi! Din acea clipă l-am susținut continuu, așa cum am făcut-o și cu alți oameni minunați!

Și am avut dreptate, iată! Așa cum am mereu! Pe Alexandru Rogobete l-am cunoscut din întâmplare după doi ani de când am început să-l susțin! Și de atunci l-am mai întâlnit doar la interviurile pe care i le-am cerut!

Eu nu-l tutuiesc, pentru mine este Ministrul Sănătății, lucru pe care i l-am și prezis! Ne-am împrietenit acum un an și am cunoscut cu acea ocazie un om, un tânăr, un suflet și o minte fenomenale. Acesta este doar începutul carierei lui. Să rămână scris! Întrebarea nu-și avea rostul și nici locul.

Eu nu reprezint nimic în parcursul lui, un tânăr de 35 de ani, doctor în medicină, ajuns ministru, reformând tot sistemul de sănătate, la vârsta la care alții stau pe TikTok și se tund la barbărșop!”, a postat Dana Budeanu pe rețelele de socializare.

