Dana Budeanu a reacționat în urma declarațiilor făcute de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în cadrul unei emisiuni. Încă de când a preluat mandatul de ministru, Rogobete a fost susținut de creatoarea de modă în spațiul online, iar în cadrul interviului la care a participat, acesta a fost întrebat despre relația pe care o are cu femeia,

În urma dezvăluirilor făcute de el, Dana Budeanu, la fel de vocală și de activă pe rețelele de socializare, cum o cunosc românii, a reacționat. Aceasta a explicat cum s-au cunoscut ea și șeful de la Sănătate.

Ce a dezvăluit Rogobete despre relația dintre el și Dana Budeanu

Ministrul Rogobete a explicat faptul că întâlnirea dintre el și Dana Budeanu a fost pur întâmplătoare, în vara anului 2024. Acesta a precizat că au o relație bazată pe respect reciproc și, deși nu au petrecut prea mult timp împreună, cei doi au avut prilejul de a comunica. Alexandru Rogobete a mărturisit că susținerea pe care i-a acordat-o creatoarea de modă, l-a ajutat să câștige „vizibilitate”.

„Ne-am cunoscut total întâmplător, iar doamna Dana Budeanu m-a ajutat cu vizibilitatea, este adevărat. Încă de la începuturile mele, fără să ne cunoaștem. Ea vorbea despre mine într-un mod frumos, laudativ de cele mai multe ori, dar fără să mă cunoască. Am întâlnit-o întâmplător, în vara anului 2024, fizic, și sigur că avem o relație de prietenie, care se bazează pe foarte mult respect și pe foarte multă încredere.