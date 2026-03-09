Smiley trăiește momente de neprețuit alături de fiica sa, Josephine, iar împreună cu Gina construiesc o rutină plină de iubire, joc și creativitate. Artistul profită de fiecare clipă liberă pentru a-și încuraja fiica să exploreze talentele și imaginația.

Timp de calitate între tată și fiică

Smiley a mărturisit că petrece cu Josephine chiar și doar câteva minute pe zi, transformând fiecare moment într-o experiență memorabilă: „Chiar dacă uneori am doar o jumătate de oră liberă, stau cu ea și facem filme, scenete. Am jucat toate rolurile de prinți, prințese, dragoni sau vrăjitori. Tot ce îți poți imagina!”, scrie Click.

Această implicare constantă îi permite micuței să se simtă iubită și sprijinită, iar artistului să fie prezent activ în viața fiicei sale.

Jocuri în familie

Una dintre activitățile preferate ale familiei este propria lor versiune a show-ului „Românii au talent”, desfășurată chiar în sufragerie.

Smiley și Gina Pistol devin jurați, în timp ce Josephine își exersează talentele în muzică și dans, schimbând ținutele și prezentând numere noi.

„Dansează, cântă, este extrem de creativă și jucăușă. Ne jucăm Românii au talent acasă – ea face număr după număr, pune altă piesă, cântă și dansează, iar noi suntem jurați,” povestește Smiley.

O copilărie plină de iubire

Gina Pistol subliniază cât de mult contează aceste momente: „Felul în care Josephine ne arată iubirea și ne ia în brațe ne topește complet. Privirea ei ne umple de emoție și ne face să apreciem fiecare clipă petrecută împreună.”

Prin joacă, muzică și activități creative, familia își întărește legătura și creează un mediu în care copilul se simte liber să exploreze, să fie creativ și să se dezvolte armonios.

Gina Pistol, despre viața de mamă

Prezentatoarea TV mărturisește că i-a luat trei ani să se regăsească, după ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Josephine.

„Orice femeie care devine pentru prima dată mamă are o perioadă în care nu se mai regăsește, nu mai are identitate, pentru că, într-adevăr, instinctiv îi oferi copilului tot ceea ce ești tu”, a mărturisit Gina Pistol, în trecut, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”.

„Și, după un an, un an și jumătate, la unele femei durează mai mult, la altele mai puțin. Mie mi-a luat cam trei ani să redevin eu, să mă reîntorc la mine”, a mai spus Gina.