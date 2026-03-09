B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Smiley, despre activitățile pe care le are cu fiica sa: „Tot ce îți poți imagina”. Iată despre ce este vorba

Smiley, despre activitățile pe care le are cu fiica sa: „Tot ce îți poți imagina”. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
09 mart. 2026, 14:59
Smiley, despre activitățile pe care le are cu fiica sa: „Tot ce îți poți imagina”. Iată despre ce este vorba
Foto: Instagram/ Gina Pistol
Cuprins
  1. Timp de calitate între tată și fiică
  2. Jocuri în familie
  3. O copilărie plină de iubire
  4. Gina Pistol, despre viața de mamă

Smiley trăiește momente de neprețuit alături de fiica sa, Josephine, iar împreună cu Gina Pistol construiesc o rutină plină de iubire, joc și creativitate. Artistul profită de fiecare clipă liberă pentru a-și încuraja fiica să exploreze talentele și imaginația.

Timp de calitate între tată și fiică

Smiley a mărturisit că petrece cu Josephine chiar și doar câteva minute pe zi, transformând fiecare moment într-o experiență memorabilă: „Chiar dacă uneori am doar o jumătate de oră liberă, stau cu ea și facem filme, scenete. Am jucat toate rolurile de prinți, prințese, dragoni sau vrăjitori. Tot ce îți poți imagina!”, scrie Click.

Această implicare constantă îi permite micuței să se simtă iubită și sprijinită, iar artistului să fie prezent activ în viața fiicei sale.

Jocuri în familie

Una dintre activitățile preferate ale familiei este propria lor versiune a show-ului „Românii au talent”, desfășurată chiar în sufragerie.

Smiley și Gina Pistol devin jurați, în timp ce Josephine își exersează talentele în muzică și dans, schimbând ținutele și prezentând numere noi.

„Dansează, cântă, este extrem de creativă și jucăușă. Ne jucăm Românii au talent acasă – ea face număr după număr, pune altă piesă, cântă și dansează, iar noi suntem jurați,” povestește Smiley.

O copilărie plină de iubire

Gina Pistol subliniază cât de mult contează aceste momente: „Felul în care Josephine ne arată iubirea și ne ia în brațe ne topește complet. Privirea ei ne umple de emoție și ne face să apreciem fiecare clipă petrecută împreună.”

Prin joacă, muzică și activități creative, familia își întărește legătura și creează un mediu în care copilul se simte liber să exploreze, să fie creativ și să se dezvolte armonios.

Gina Pistol, despre viața de mamă

Prezentatoarea TV mărturisește că i-a luat trei ani să se regăsească, după ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Josephine.

„Orice femeie care devine pentru prima dată mamă are o perioadă în care nu se mai regăsește, nu mai are identitate, pentru că, într-adevăr, instinctiv îi oferi copilului tot ceea ce ești tu”, a mărturisit Gina Pistol, în trecut, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”.

„Și, după un an, un an și jumătate, la unele femei durează mai mult, la altele mai puțin. Mie mi-a luat cam trei ani să redevin eu, să mă reîntorc la mine”, a mai spus Gina.

Tags:
Citește și...
Giulia Anghelescu a vorbit deschis despre intervențiile estetice: „A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată”
Monden
Giulia Anghelescu a vorbit deschis despre intervențiile estetice: „A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată”
Ioana Ginghină: „Frumusețea stă în felul în care ai grijă de tine, în respectul pe care ți-l porți, în liniștea cu care te uiți în oglindă”
Monden
Ioana Ginghină: „Frumusețea stă în felul în care ai grijă de tine, în respectul pe care ți-l porți, în liniștea cu care te uiți în oglindă”
Cosmin Seleși, internat de urgență în spital: „Medicii sunt încă rezervați. Am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere”
Monden
Cosmin Seleși, internat de urgență în spital: „Medicii sunt încă rezervați. Am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere”
Dan Negru, reacție dură după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision: „Un circ ieftin”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu
Monden
Dan Negru, reacție dură după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision: „Un circ ieftin”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu
Britney Spears a fost arestată. Ce au transmis autoritățile
Monden
Britney Spears a fost arestată. Ce au transmis autoritățile
Șansele ca România să câștige Eurovision 2026. Cotele oficiale la casele de pariuri (VIDEO)
Monden
Șansele ca România să câștige Eurovision 2026. Cotele oficiale la casele de pariuri (VIDEO)
Ruxandra Luca, mesaj emoționant după luni de discreție: „Liniștea m-a ajutat să-mi regăsesc echilibrul”
Monden
Ruxandra Luca, mesaj emoționant după luni de discreție: „Liniștea m-a ajutat să-mi regăsesc echilibrul”
Anca Țurcașiu și Călin Șerban au găsit bilete spre București după ce au rămas blocați în Orientul Mijlociu
Monden
Anca Țurcașiu și Călin Șerban au găsit bilete spre București după ce au rămas blocați în Orientul Mijlociu
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la concursul de la Viena (VIDEO)
Monden
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la concursul de la Viena (VIDEO)
Lidia Buble a avut un concert spectaculos la Sala Palatului, cu 4.000 de fani. Vezi ce invitați speciali i-au fost alături
Monden
Lidia Buble a avut un concert spectaculos la Sala Palatului, cu 4.000 de fani. Vezi ce invitați speciali i-au fost alături
Ultima oră
16:25 - Avertisment de ultim moment al NATO: Ce insulă din Grecia ar putea fi lovită de rachete iraniene
16:16 - Surse: Scenariile analizate de Guvern pentru a limita creșterea prețurilor la combustibil
16:06 - Newsweek: Prețul benzinei și motorinei va ajunge la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Graficul care dă fiori
16:01 - Prețurile la raft ar putea crește în următoarele zile în România. Avertismentul economistului Adrian Negrescu: „Asistăm la un adevărat tsunami economic la nivel mondial”
16:01 - AUR intră la guvernare cu PSD? Răspunsul dat de un lider al partidului: „Țara trebuie să vadă clar aceste opțiuni”
15:59 - Nababul banilor publici: afaceristul abonat la contracte cu statul a cumpărat zeci de proprietăți. Drumul de la tarife umflate și achiziții directe până la profituri uriașe (GALERIE FOTO)
15:49 - NATO pregătește civilii pentru război în Arctica. Aproximativ 25.000 de soldaţi participă la exerciţiul militar „Cold Response”
15:36 - Jump Hero distracție și activitate în grădină în siguranță
15:29 - Cine este românul care a câștigat 4,5 milioane de euro la Loto 6/49 și cum a fost jucat biletul norocos
15:22 - Grindeanu acuză lipsa de transparență la achizițiile militare din împrumuturile SAFE. Cerere pentru ministrul Radu Miruță