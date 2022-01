Andra nu a fost prima dragoste a lui Cătălin Măruță. Cine este femeia pe care a iubit-o, dar care i-a frânt inima

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cupluri din showbiz, dar mai ales longevive. Totuși, puțini sunt cei care știu că artista nu a fost chiar prima dragoste a prezentatorului. În adolescență, Măruță a iubit o altă tânără, dar povestea lor nu a fost una cu succes așa că prezentatorul s-a ales cu inima frântă.

În 2008, Andra și Cătălin Măruță au ajuns în fața altarului, dar înainte să o cunoască pe cântăreața, celebrul prezentator s-a îndrăgostit de o colegă de liceu. Mai multe imagini, în galeria foto de AICI!

Cine a fost prima dragoste a lui Cătălin Măruță și cum i-a frânt inima

Cătălin Măruță a recunoscut că înaintea de Andra a mai fost îndrăgostit, iar la vremea respectivă chiar a suferit după femeia care aproape că i-a frânt inima. Totuși, prezentatorul de la Pro TV a trecut peste, iar ani mai târziu a cunoscut-o pe femeia care urma să îi dăruiască doi copii.

„O despărțire grea? Toate despărțirile sunt grele la momentul respectiv. După ceva timp, îți dai seama că așa trebuie să fie.

În liceu am suferit după despărțirea de iubită, eu am plecat la București, ea a rămas în Târgu Jiu. Făceam naveta. Eu am venit la facultate, ea a rămas acolo. Nu a mai mers, am făcut naveta primele luni, după mi-am dat seama că nu mai merge. Sunt despărțiri de care îți amintești”, a povestit Cătălin Măruță, potrivit Cancan.ro.

Andra, o serie de probleme în mediul online

Andra a mărturisit că a fost victima bullying-ului, fiind de mai multe ori ținta răutăților. Ea a ales să-și vadă de drumul ei, dar, cum nu e de piatră, uneori cuvintele oamenilor au afectat-o.

„Oamenii aruncă vorbe cu mare ușurință, mai ales în online, când ei sunt în fața unui ecran și nu simt că îi costă nimic, nici nu văd privirea omului rănit.

Sunt o fire sensibilă, dar nu prea pun la suflet aceste vorbe, iar dacă mă afectează, vorbesc cu cineva apropiat, de obicei cu Cătălin, și mă încurajează imediat, îmi spune că oamenii vor să rănească pentru că sunt ei furioși sau nefericiți, că nu are legătură cu mine agresiunea lor”, a mai spus Andra, pentru VIVA!.