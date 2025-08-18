B1 Inregistrari!
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat fără public într-o comună. Reacția internetului: „Ambii spectatori sunt mulțumiți" (VIDEO)

Traian Avarvarei
18 aug. 2025, 17:28
Sursa foto: Captură video - George Pițulescu / TikTok

Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. Artista a fost invitată să cânte în comuna Priseaca, dar s-a trezit că nu sunt spectatori.

Ce a pățit Andreea Antonescu la concert

Andreea Antonescu și-a făcut apariția zâmbitoare pe scena pe care se aflau deja dansatoarele sale, numai să constate că în față nu-i aproape nimeni. Ici-colo mai apărea câte cineva care o asculta.

Chiar și așa, Andreea a făcut treaba pentru care a fost plătită și a continuat să cânte, spre bucuria câtorva tineri care s-au nimerit pe acolo.

@geopitulescu Andreea Antonescu – Liberă la mare. Priseaca, 17 august 2025 #andre #hit ♬ Smooth Strut (Syn) – Ah2

Cum au reacționat internauții

O filmare cu momentul a devenit virală în online. Unii i-au apreciat profesionalismul, căci aceasta a continuat să-și facă datoria, în vreme ce alții au ironizat-o.

Câteva dintre comentarii:

  • „Ambii spectatori mulțumiți!”
  • „Nu am participat deoarece nu am avut loc…”
  • „Și cântăm cu toți tare! Să vă aud 🙄 care toți 🤦🏻‍♀️😂”
  • „Unde sunt cei de la security? Să țină mulțimea sub control”.

O situație similară a avut loc la un târg de Crăciun în Calafat. „Toate mâinile sus, sus, sus! Foarte bine!”, a spus artista chemată acolo să cânte, încercând să întrețină un soi de atmosferă. Primarul s-a scuzat: „În primul rând, vreau să cer scuze tuturor cetățenilor Calafatului că n-am reușit să opresc ploaia în ziua respectivă. În al doilea rând, erau oameni pe la colțuri care stăteau adăpostiți de ploaie”.

