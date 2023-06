Andreea Antonescu, în lacrimi la botezul fiicei sale / Care este motivul: „Nu mă așteptam la asta”

Andreea Antonescu și-a dorit foarte mult ca petrecerea de botez a fiicei sale să iasă perfect, ceea ce i-a și reușit.

Însă a existat un moment care a emoționat-o la maxim, mai exact momentul ursitoarelor. Atunci vedeta a început să plângă.

Andreea Antonescu, în lacrimi la botezul fiicei sale

Cu micuța Venice Victoria în brațe, Andreei Antonescu i-au dat lacrimile. Brusc. În fața tuturor invitaților. Emoțiile au cuprins-o atunci când ursitoarele i-au cântat. „Mulțumesc, iubită mamă” e melodia care .

Andreea Antonescu a povestit totul, încă emoționată. „A fost un moment foarte frumos făcut de ursitoare și, la un moment dat, când au făcut introducerea pentru mama, au pus melodia aia, Mulțumesc, iubită mamă. E o melodie pe care i-o cânt mamei mele de când mă știu și de când am amintiri, în fiecare an.

Am avut o surpriză foarte plăcută, pentru că a cântat-o și Sienna la o serbare a ei. Când a început să cânte a și venit lângă mine, a plecat de pe scenă, și îți dai seama, acum mi-au dat lacrimile, am început să plâng iar. Am retrăit, practic, momentul respectiv. Nu mă așteptam la asta și m-a dezarmat, așa, cu totul. Mi-am amintit și de Sienna, o aveam și pe micuță în brațe, îmi aminteam și de mine când eram mică și-i cântam mamei”,a dezvăluit Andreea Antonescu pentru .

Andreea Antonescu a fost supusă unei presiuni foarte mari

Vedtea a mai povestit și că a fost supusă unei presiuni uriașe înaintea botezului, deoarece a vrut ca totul să iasă perfect. „A fost o perioadă foarte stresantă pentru mine, multă presiune, pentru că mi-am dorit ca botezul să iasă perfect, ținând cont că sunt zodia Fecioară, deci tipicară și-mi place ca orice lucru să fie în detaliu. Am pus suflet, înainte de toate, și am depus foarte mult efort în organizarea acestui eveniment.

Îți dai seama că, în ultimul moment, efectiv și am început să plâng. Nu era ceva ce aș fi vrut să fac în fața invitaților, dar sunt om, am trăiri și sentimente.

Nu am știut că ursitoarele vor cânta melodia asta, pentru că auzisem de aceste ursitoare și știam că sunt puțin altfel. Văzusem ceva din show-urile lor, dar momentul acesta nu era, din ce mi s-a trimis mie. Și atunci de aceea m-a luat pe nepregătite. Și am și reacționat omenește, uman”, spus Andreea Antonescu.