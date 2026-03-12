Membrii trupei HVNDS, care au obținut locul doi la Selecția Națională a Eurovision 2026, au acuzat-o pe Andreea Bălan că nu și-ar fi făcut treaba de jurat. Iustin, solistul trupei, spune că artista ar fi părăsit sala în timpul prestații lor. Replica a venit imediat de la Andreea Bălan.

HVNDS, acuzații la adresa Andreei Bălan

„Avem toate șansele să bubuim dacă nu o să mai fie Andreea Bălan.(…) Crezi că și în alte momente importante în care trebuia să stea să jurizeze o să stea afară la pauză de vorba cu alți oameni?

O să se vadă pe filmări cum intră la sfârșitul piesei… nu este din culise, era în timpul finalei. Avem filmări cum a venit în mijlocul piesei, iar în timp ce noi cântam, ea vorbea cu cineva pe care noi îl cunoaștem”, a declarat trupa HVNDS, în cadrul unei emisiuni radio, potrivit

Reacția Andreei Bălan

Andreea Bălan a reacționat în online, dezvăluind că a dat notă maximă trupei HVNDS.

„Ați luat nota 10 din partea mea și comentariile voastre sunt complet răutăcioase. Eu mă pregăteam de recitalul meu greu și nu era nevoie să vă privesc deoarece știam cât de buni sunteți. Altădată să nu mai judecați fără să gândiți. (…)

Este foarte relevantă nota, pentru că dacă plecam și le dădeam 5, aveau tot dreptul să comenteze. Așa, este pură frustrare pentru că nu au câștigat și m-au găsit pe mine drept țap ispășitor. (…)

Acum o dai cu felicitări către Alexandra, dar în interior simți altceva și ai căutat un vinovat. Succes în carieră!”, a replicat Andreea Bălan.

Amintim că Alexandra Căpitănescu să reprezinte România la Eurovision, cu piesa „Choke Me”.