Adrian Teampău
04 mart. 2026, 23:12
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la concursul Eurovision 2026, cu piesa „Choke Me”. Artista a fost aleasă în urma Selecţiei Naţionale, fiind preferata juriului care a votat-o.

Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision

Juriul național a decis, în cadrul finalei Selecţiei Naţionale, ca artista Alexandra Căpitănescu și piesa cântată de aceasta, „Choke Me” să reprezinte România la Eurovision 2026. În cadrul spectacolului, difuzat miercuri, 4 martie, de TVR, artista a fost selectată dintr-un număr de 12 concurenți care au ajuns în finală.

Show-ul a fost transmis în direct, pe TVR 1, TVR Moldova, TVR Internaţional, tvrplus.ro şi pe aplicaţia mobilă TVR+. Din juriul Eurovision România 2026 au făcut parte:

  • Andreea Bălan – artistă;
  • Andrei Tudor – compozitorul piesei „Pe-o margine de lume”, pe care Nico & Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision;
  • Marius Dia – compozitor, producător şi A&R, cu peste zece ani de experiență şi o activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât şi la nivel internațional;
  • Cristian Tarcea – cunoscut și sub numele de Monoir, cu o experiență de peste 15 ani în producție și compoziție;
  • Elena Popa – jurnalist, creator de conținut digital Libertatea și solistă a trupei Yolo Band;
  • Doru Ionescu – jurnalist TVR cu peste 35 de ani de experiență în muzică;
  • Cristian Marica Rădoi – redactor-șef și music playlist manger al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER.

Fiecare jurat a acordat punctaje ffiecărui artist ajuns în finală, iar la sfârșit, concurentul cu cele mai multe puncte a fost declarat câștigător.

Ce mesaj are melodia „Choke Me”

Alexandra Căpitănescu a descris melodia „Choke Me”,  cu care va merge la Eurovision drept un dialog între propria persoană și „vocile fantomă care nu ne dau pace, ne ţin blocaţi în trecut, ne ţin ancoraţi în frici”.

„Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine şi transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar aşa ajungem la adevăratul nostru potenţial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potenţialul nostru”, a spus artista conform eurovisionromania.ro.

Pe 12 ianuarie, la Viena. orașul care va gîzdui competiția în acest an, au fost stabilite, prin tragere la sorți, țările care vor concura în cele două semifinale ale concursului. România a picat în cea de-a doua finală care va avea loc pe 14 mai. Din grupă fac parte următoarele state: Albania, Danemarca, Armenia, România, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaijan, Luxemburg, Malta, Bulgaria Australia, Ucraina, Republica Cehă și Letonia.

În finală, care se va desfăura pe 16 mai, se vor califica câte zece melodii din fiecare grupă. Alături de acestea, în spectacol vor mai concura reprezentanții Austriei, țara gazdă, ai Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii, calificați direct, grație statutului lor de principali finanțatori.

