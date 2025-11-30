B1 Inregistrari!
Andreea Bălan răspunde zvonurilor potrivit cărora tatăl ei nu a fost invitat la nunta cu Victor Cornea: „Nașul Temișan mă va conduce la altar"

30 nov. 2025, 15:16
Andreea Bălan răspunde zvonurilor potrivit cărora tatăl ei nu a fost invitat la nunta cu Victor Cornea: „Nașul Temișan mă va conduce la altar”
Sursa Foto: Facebook/ Balan Sandel
Cuprins
  1. Va fi sau nu Săndel Bălan prezent la nuntă
  2. Ce nume va avea Andreea Bălan după căsătorie

Andreea Bălan și Victor Cornea și-au stabilit data nunții: 10 mai 2026. Invitați într-o emisiune televizată, cei doi au dezvăluit câteva informații din culise, cum ar fi locul în care se va desfășura petrecerea. Artista a oferit clarificări și despre un subiect intens discutat în spațiul public și anume, dacă îl va invita sau nu pe tatăl ei, Săndel Bălan, la nuntă. De asemenea, a anunțat ce nume va trece în acte după căsătorie.

Va fi sau nu Săndel Bălan prezent la nuntă

Andreea Bălan și Victor Cornea își vor uni destinele în primăvara anului viitor, într-o locație de poveste: pe malul lacului Buftea. Organizarea este deja avansată, spun apropiații.

După anunțarea marelui eveniment, în presă au apărut zvonuri legate de absența tatălui Andreei Bălan la nuntă. Informațiile au fost alimentate de declarații lui Săndel Bălan care au fost interpretate greșit, motiv pentru care artista a simțit nevoia să intervină rapid și să clarifice situația. Cântăreața a explicat cum s-a ajuns la această confuzie în spațiul public, dar și cine o va conduce la altar.

„Nașul Temi. (n.r. o va conduce la altar). Nu, nu, el (n.r. Săndel Bălan) nu știa data, de asta spunea așa. El a spus că nu știe și atunci, știi cum e presa, a zis că nu a fost invitat. Normal că vine, a venit și la Sala Palatului, am cântat împreună, o să vină și la nuntă, doar că mă conduce nașul Temi… El o să fie acolo cu mama, toată familia e invitată”, a spus Andreea Bălan, în emisiunea „La Măruță”.

Ce nume va avea Andreea Bălan după căsătorie

Pe lângă detaliile despre ceremonie, Andreea Bălan a vorbit și despre numele pe care îl va purta după căsătorie. Artista s-a hotârât că îi va prelua numele lui Victor, în acte, dar pe scenă, va rămâne cu cel care a consacrat-o. Cântăreața și-a explicat decizia, vorbind despre prezența alături de tenismen la turnee și notorietatea numelui acestuia.

„Păstrez și numele de Bălan ca nume de scenă, dar în buletin și în acte voi purta numele Cornea. Este foarte frumos, îl respect mult și mă mândresc cu numele lui. În plus, numele lui este cunoscut internațional. Când joacă, apare steagul României și numele lui este mai cunoscut decât al meu. (…) Exact. Doamna Cornea. Îmi doresc asta”, a spus ea.

