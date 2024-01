Andreea Bănică și Lucian Mitrea și-au văzut visul împlinit după 3 ani de muncă: „O dublă reușită”

formează un cuplu solid și apreciat în showbiz-ul românesc, având o relație fericită de aproape 28 de ani.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea, succes colosal pe litoralul românesc

Cei doi soți au muncit din greu și recent au obținut premiul pentru cel mai bun hotel din Eforie Nord, ceea ce reprezintă o mare reușită în afacerea lor.

„Ne-am împăcat aseară. Dacă ne simțim bine, suntem fericiți și împliniți. Suntem foarte fericiți astăzi avem o dublă reușită. Acest premiu pentru cel mai calitativ hotel din Eforie Nord. A mers foarte bine anul acesta. E primul an când am deschis oficial, el știe mai bine cum a mers afacerea. Eu i-am ridicat lui moralul, am făcut curățenie, eu am făcut treaba grea, eram în genunchi să curăț. Mie îmi place să mă implic în tot ceea ce facem, îmi place curățenia”, a mărturisit Andreea Bănică, în urmă cu puțin timp, în cadrul unei emisiuni televizate, scrie .

Artista mai are mici divergențe cu soțul ei

Andreea Bănică și soțul ei formează o echipă puternică și în viața profesională, cu mici discuții contradictorii. Cu toate acestea, colaborarea cu Lucian Mitrea îi aduce bucurie. Au investit trei ani în deschiderea afacerii de pe malul mării, , care visa la asta de mult timp.

„A fost și este foarte frumoasă (nr. colaborarea dintre soți), uneori stresantă că uneori suntem în contradicție. Ne împăcăm și ajungem la același numitor comun, asta e cel mai important. Nu rămânem separați. Am făcut mari eforturi să ajungem aici, să avem această realizare de la malul mării.

A fost un vis de-al meu care a devenit realitate, după mulți ani de muncă. Norocul a fost de partea noastră, să avem hotelul gata în trei ani. O altă realizare a mea a fost colaborarea cu Georgiana Lobonț, mi-am dorit în vară să lucrăm împreună și am devenit prietene”, a mai spus îndrăgita artistă.