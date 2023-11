Andreea Bănică, succes colosal pe litoralul românesc. Artista a vorbit despre hotelul inaugurat recent în Eforie Nord: „Avem rezervări, chiar avem și în toamnă, în octombrie”

au inaugurat recent un hotel pe litoralul românesc, plasat chiar la marginea mării în pitoreasca stațiune Eforie Nord. Celebra artistă a dezvăluit o serie de informații cu privire la noul lor proiect de afaceri, precum și cu privire la planurile sale ulterioare.

Cei doi sunt entuziasmați de sezonul actual și au rezervări până în octombrie. Locația nouă, evaluată la patru stele, promite profit considerabil. că au inițiat afacerea pentru a o lăsa moștenire copiilor și pentru un venit pe termen lung.

Andreea Bănică a vorbit despre hotelul din Eforie Nord

„Am făcut o locație frumoasă, nouă, care este e patru stele, arată de patru stele, poate chiar cinci. Este situat pe malul mării, avem nota 10 din punct de vedere al locației și-atunci trebuie să ne scoatem și noi cumva cheltuiala. Suntem extrem mulțumiți de anul acesta, încă avem rezervări, chiar avem și în toamnă, în octombrie. Ne-am fi dorit ca sezonul să fie mai mare, să cuprindă mai multe luni de zile.

Și ne-ar fi plăcut ca Statul să facă ceva în sensul ăsta, școlile să nu mai înceapă chiar la început de septembrie. Mi se pare groaznic. Noi, pe 17 septembrie, făceam baie la mare. Lunile mai, iunie, septembrie sunt cele mai frumoase luni de venit la mare. Și știu ce vorbesc pentru că am copilărit la malul mării. Nu înțeleg de ce toată lumea se îngrămădește în luna august.

Ok, nu faci baie neapărat și nu te bălăcești ca în luna august, dar poți să intri în apă. Nu este aglomerat, nisipul arată altfel, marea este altă culoare, este altceva. Am pornit acest business cu gândul de a-l lăsa copiilor la un moment dat. Încercăm să-l dezvoltăm cât mai bine. Suntem foarte încrezători și atâta timp cât omul vrea să vină la mare, cu siguranță ne vom scoate banii. Litoralul românesc ne oferă stabilitate. Am băgat niște bani acolo știind că acest business ne va aduce un venit anual pe termen lung, care le va rămâne cu siguranță copiilor”, a spus artista pentru Fanatik, citat de .