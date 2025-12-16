B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Andreea Esca a vorbit deschis despre Alexia și Aris: „Au fost nevoiți să muncească mult mai mult ca să nu se spună despre ei că au reușit ceva doar pentru că sunt copiii lui…”

Traian Avarvarei
16 dec. 2025, 11:55
Andreea Esca și fiica sa, Alexia. Sursa foto: Andreea Esca / Facebook
Cuprins
  1. Esca, despre copiii ei: Sigur că i-a „amprentat” celebritatea mea
  2. Ce a spus Andreea Esca despre educația dată copiilor ei

Andreea Esca a vorbit despre educația pe care le-a dat-o copiilor ei, Alexia și Aris, dar și despre modul în care celebritatea ei i-a impactat. „Le-am cultivat respectul față de oameni și muncă și i-am învățat valoarea banilor”, a spus prezentatoarea TV.

Esca, despre copiii ei: Sigur că i-a „amprentat” celebritatea mea

„Desigur că i-a ”amprentat” celebritatea mea. Au avut multe avantaje, dar și dezavantaje. Au fost nevoiți să muncească mult mai mult ca să nu se spună despre ei că au reușit ceva doar pentru că sunt copiii lui… Dar poate că asta a fost și bine. Au învățat repede cum e cu gura lumii și au fost motivați să-și depășească limitele. Altfel, când erau copii, eu eram doar mama lor, care avea un serviciu despre care putea să vorbească toată lumea”, a susținut Andreea Esca, pentru VIVA!.

Ce a spus Andreea Esca despre educația dată copiilor ei

Copiii ei n-au avut parte de o educație și o copilărie diferite doar pentru că mama lor apărea pe sticlă.

„I-am crescut cum i-aș fi crescut și dacă nu eram „vedetă’. Au fost în contact mereu cu tot felul de copii, din toate mediile, la cercuri școlare de la Palatul Copiilor, la înot la bazinul „Lia Manoliu”, la școală au mers la una publică a Statului Francez, doar că în România există o taxă și poate părea din acest motiv o școală privată (în alte țări este pur și simplu o școală publică, subvenționată de Statul Francez), au petrecut vacanțele și în Franța, și la Porumbacu de Sus, și la Susai, și în Sölden.

Nu am exagerat cu nimic și în niciun sens. Le-am cultivat respectul față de oameni și muncă și i-am învățat valoarea banilor și a cuvântului dat. (…) Pentru noi, ca părinți, nu e mândrie mai mare decât că, de atunci, aproape săptămânal, cineva ne felicită pentru cum i-am crescut”, a mai spus Andreea Esca.

