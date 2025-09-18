Andreea Ibacka, viața de familie sub reguli stricte: „Totul e planificat pe zile și pe ore”

Andreea Ibacka, actriță și mamă devotată, a vorbit deschis despre regulile pe care le aplică în familia ei pentru a menține echilibrul și armonia în viața de zi cu zi. Alături de soțul ei, prezentatorul și actorul Cabral Ibacka, ea își crește cei doi copii, Namiko și Tiago, , cu limite clare, dar și cu momente de relaxare. Viața de familie este plină de provocări, însă actrița a găsit soluții practice pentru a gestiona haosul specific unei case cu doi copii mici.

Ce reguli există în familia Andreei și a lui Cabral Ibacka

Una dintre cele mai importante reguli impuse de Andreea Ibacka are legătură cu timpul petrecut de cei mici în fața ecranelor. Actrița a explicat că, la vârste fragede, este esențial ca accesul la conținut digital să fie strict monitorizat și limitat.

„Desigur că ei la 4 și 7 ani nu au device-urile lor, dar au un timp limitat în fața ecranelor. Încerc să controlez foarte strict conținutul pe care îl vizionează, adică, în general ei nu se uită la reel-uri, la TikTok-uri, care, cred că dau și o adicție crescută. Fiind așa foarte «catchy», dar nu pot să spun că nu există. Sigur că nu în fiecare zi sau sunt anumite momente când chiar este necesar să ai câteva minute de liniște și nu condamn treaba asta, cred că fiecare dintre noi o facem”, a explicat Andreea pentru .

Astfel, cei mici se uită doar pe platformele unde părinții au abonamente și conturi special setate, evitând accesul liber pe internet.

Cum gestionează actrița haosul din casă

Pe lângă limitele impuse la tehnologie, Andreea Ibacka a învățat să fie mai relaxată atunci când vine vorba despre ordine și curățenie. Cu doi copii mici, casa rareori arată „ca pe Instagram”, după cum mărturisește chiar ea.

„În ultima vreme am învățat și eu să mă relaxez mai mult în ceea ce privește ordinea, curățenia și așa mai departe pentru că mi-am dat seama că nu se poate. Decât peste niște ani, probabil, să ai o casă ca pe Instagram. Că 5 minute mai târziu e totul înapoi”, a povestit vedeta.

Pentru a limita haosul, Andreea și Cabral i-au implicat pe cei mici în activitățile casnice. Astfel, copiii învață că există consecințe pentru dezordinea pe care o fac și că tot ei trebuie să strângă după ce se joacă.

Cum își responsabilizează copiii

Andreea Ibacka își dorește să le insufle copiilor săi simțul responsabilității încă de mici. Ea îi învață să participe la treburile casei, dar și să aibă grijă de animalele de companie.

„Și, pe măsură ce cresc, vreau să-i responsabilizez din ce în ce mai mult în activitățile cu animalele de companie. Să o învăț pe fata mea, chiar mi-a cerut vara asta să gătească și ea mici chestii. A fost foarte încântată, mi-aduc aminte de noi, că la șapte ani îmi făceam singură ouă ochiuri, aprindeam aragazul. Acum tindem să-i protejăm mult mai mult”, a explicat actrița.

Cum reușesc părinții să mențină un program strict

Pentru ca totul să decurgă fără probleme, Andreea Ibacka folosește un sistem de organizare foarte detaliat. Ea a dezvăluit că își planifică activitățile într-un tabel Excel, împărțit pe zile și ore, la care are acces întreaga familie.

„Eu am un Excel pe zile și pe ore și e trimis programul, master planul de la care sigur că avem uneori excepții, derogări când chiar se întâmplă să aibă soțul eveniment sau eu vreun eveniment și se mai schimbă master planul, dar avem acest Excel pe zile și pe ore trimis către toată familia și fiecare știe, deci mama știe că ea o duce la înot, că eu o iau de la înot, că ea o duce la engleză, că soacra mea o ia de la engleză, totul este fix pentru că altfel ne-am încurca”, a mai declarat vedeta pentru sursa menționată.