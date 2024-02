Andreea Marin a oferit sfaturi pentru femeile care se află în relații toxice / Ce i-a atenționat vedeta pe bărbați

Andreea Marin a oferit sfaturi importante femeilor aflate în relații toxice și a transmis avertismente și bărbaților. Vedeta a împărtășit înțelepciunea sa în ceea ce privește viața de cuplu, subliniind importanța separării atunci când relația nu mai aduce fericire, dar și aducând în discuție perspectiva curții și a alegerilor făcute de femei, relatează .

Sfaturile Andreei Marin pentru femeile în relații toxice

a îndemnat femeile să ia decizia de a se separa atunci când realizează că relația nu mai funcționează, subliniind că doi oameni pot trăi frumos și separat. Vedeta a accentuat importanța respectului de sine și a identificat faptul că, deși o femeie poate fi curtată de mai mulți bărbați, alegerile sale se bazează pe propriile convingeri.

Andreea Marin avertizează bărbații că este esențial să înțeleagă și să respecte alegerile femeilor în materie de relații.

Andreea Marin, la spital din cauza epuizării

Într-un interviu recent pentru , Andreea Marin a mărturisit că a ajuns la spital din cauza epuizării. Vedeta a povestit despre momentele dificile și epuizante pe care le-a depășit cu greu, subliniind că succesul său în carieră a venit la pachet cu eforturi considerabile. Deși a recunoscut că a avut momente de oboseală extremă, s-a ridicat mereu de una singură, dovedindu-și reziliența și determinarea în fața provocărilor.

„Am avut nenumărate momente în care am simțit oboseala, epuizarea. Nu le mai știu numărul. Le-am depășit cu greu, uneori am ajuns în spital, am ajuns să pic pur și simplu de oboseală. Lucrurile mari nu se fac cu eforturi mici. În meseria pe care mi-am ales-o nu este vorba doar despre muncă fizică, ci și de creativitate, de dorința de a veni mereu cu ceva nou, dar și de muncă fizică pentru că uneori le facem pe toate. Cel puțin așa am făcut eu lucrurie, sunt producător de ani buni și asta înseamnă să te intereseze tot ce ține de bucătăria produsului tău”, a precizat ea atunci.