Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat că divorțează după 15 ani de relație. Fosta dansatoare a Deliei a confirmat oficial despărțirea printr-un video postat pe rețelele de socializare.

Detaliile despre momentul în care Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis să pună punct

Vedeta a pus capăt tuturor speculațiilor apărute în ultima perioadă și a recunoscut că mariajul ei s-a încheiat definitiv. Deși pozau în familia perfectă și au împreună trei copii, cei doi au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate.

Printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare, a explicat că decizia a fost una asumată, deoarece sentimentele lor s-au consumat în timp. Ea a ținut să sublinieze că nu infidelitatea a dus la acest final, ci faptul că nu s-au mai iubit suficient pentru a depăși momentele de criză prin care au trecut.

„Am divorțat. Din păcate, nu ne-am mai iubit suficient de mult încât să rămânem împreună până la sfârșit. Și consider, în continuare, căsătoria este mai mult decât un act. Este o taină, este o cruce pe care doi oameni aleg să o poarte împreună cu foarte multă răbdare, cu foarte mult sacrificiu și, mai presus de toate, cu foarte, foarte multă iubire. Iar noi am ajuns în punctul în care am hotărât să coborâm de pe această cruce. În primul rând, vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care noi am participat și care a fost interpretat, din vina mea, pentru că eram într-un moment de vulnerabilitate și nu am știut să-mi aleg cu grijă cuvintele, ca fiind o infidelitate. Pot să vă spun, cu mâna pe inimă, că în toți cei 15 ani de relație și căsnicie, Rareș a fost un soț corect și loial până la sfârșit. Iubirea noastră, ca soț și soție, s-a consumat treptat”, a declarat fosta dansatoare.

Ce se întâmplă cu familia acum că cei doi s-au separat

Andreea a dat asigurări că, în ciuda separării, vor rămâne o echipă unită pentru cei trei copii ai lor. Vedeta consideră că cea mai mare dovadă de maturitate este să accepte că drumul lor ca soț și soție s-a oprit.

„Suntem doi părinți care își iubesc enorm copiii, iar pentru ei am ales să fim oameni echilibrați și împăcați, chiar dacă asta înseamnă să fim fericiți separat. Uneori, iubirea se transformă, iar uneori, cea mai mare dovadă de maturitate și de respect este să accepți că drumul vostru ca soț și soție se oprește aici. Recunoștința pentru anii trăiți împreună, pentru tot ce am construit și mai ales pentru copiii noștri, va rămâne mereu. Iar familia noastră, chiar dacă va arăta diferit, nu încetează să fie familie pentru ei”, a încheiat mesajul Andreea Popescu.

Singurătatea și absențele soțului au prevestit despărțirea

În urmă cu câteva săptămâni, Andreea a declarat că traversează o Deși a fost dansatoare, bruneta a devenit o femeie de casă odată cu această relație, însă absențele lungi ale soțului au devenit greu de suportat. Vedeta a mărturisit recent că se simte destul de singură în relația cu tatăl copiilor ei și, deși se bucură pentru succesul lui, distanțarea a devenit evidentă. Publicul observase deja semne de răceală, după ce Rareș fusese văzut în oraș la masă cu alte persoane, în timp ce soția lui lipsea din peisaj.