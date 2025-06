Andreea Raicu, despre agresivitatea din online: Am primit niște comentarii extrem de violente. Știu că nu sunt despre mine, ci despre cei care le-au lăsat acolo

Andreea Raicu a vorbit despre agresivitatea din mediul online, arătându-se surprinsă și întristată de lejeritatea cu care unii oamenii îi jignesc și , pe care nici măcar nu-i cunosc.

Raicu: Am primit niște comentarii extrem de agresive

„Nu le citesc, nu mă interesează comentariile unor oameni cărora nu le-aș cere niciodată sfatul. Recunosc că nu le citesc; mi s-a întâmplat să citesc în urmă cu câteva zile, atunci când cineva m-a sunat și mi-a spus: ”Cum poți să trăiești cu toate comentariile alea? Trebuie să le ștergi, că nu e ok”. M-am uitat, am rămas extrem de surprinsă și tristă. Nu pentru că am primit niște comentarii extrem de agresive, de violente, de nerespectuoase, știu că nu sunt , ci despre cei care le-au lăsat acolo.

Am fost foarte deranjată să știu că trăiesc într-o lume în care există oameni care își pot exprima părerile în acest mod extrem de agresiv, fără să cunoască un om, sau să arunce cu cuvinte. M-a durut chestia asta”, a susținut Andreea Raicu, pentru

Raicu: Nu am fost niciodată amenințată, dar…

Vedeta a mai spus că a existat o perioadă în care nici n-a mai ieșit seara afară cu câinele și a preferat să rămână în siguranță acasă.

„Nu am fost niciodată amenințată sau pusă într-o situație în care să simt nevoia să fac ceva, dar modul agresiv m-a speriat. Trebuie să recunosc că, în perioada în care am fost vocală, eu obișnuiesc să-mi plimb câinele seara, însă au fost două săptămâni în care nu am mai făcut-o. M-am simțit mai în siguranță să stau în casă”, a mai spus Andreea Raicu.