Andreea Raicu a vorbit despre ei, de-a lungul timpului, dar și despre cum a fost influențată de aspectul fizic. Aceasta spune că frumusețea a fost o binecuvântare și un blestem, în același timp.

„Armonia interioară”, cea mai importantă

Andreea Raicu mărturisește că a avut întotdeauna grijă de aspectul fizic, dar, și mai mult, de frumusețea interioară.

„Eu am avut grijă de corpul meu dintotdeauna – mănânc sănătos, fac mișcare, dorm cât pot de bine – dar, la fel de mult, am avut grijă de partea emoțională. Am lucrat mult cu mine, am adus liniște, acceptare și împăcare acolo unde era nevoie”, a mărturisit , pentru Viva.

„Cred că tocmai această armonie interioară este ceea ce se vede acum și ce face ca frumusețea să aibă un alt fel de strălucire decât în anii trecuți – poate mai puțin despre perfecțiune și mai mult despre autenticitate. Și, ca să fiu sinceră până la capăt, e meritul geneticii pe de-o parte, dar și rezultatul anilor de terapie, al meditației și, bineînțeles, al smoothie-urilor verzi pe care le beau cu religiozitate”, a adăugat.

Frumusețea și așteptările

Andreea Raicu crede că frumusețea a fost o binecuvântare și un blestem, în același timp.

„Frumusețea, pentru mine, a fost și blessing, și curse (n. red. și binecuvântare, și blestem). M-a ajutat mult la început de drum, mi-a deschis uși și mi-a făcut munca mai vizibilă. Dar a trebuit să muncesc dublu – când ești considerată frumoasă, uneori trebuie să muncești mai mult ca oamenii să vadă și dincolo de chipul frumos”, a mărturisit aceasta.

„Mă bucură mult că percepția se schimbă – sunt atât de multe femei frumoase și extrem de capabile, încât lumea începe să vadă dincolo de aparențe fără să mai pună etichete. Partea bună este că, atunci când ajungi să știi cine ești și să ai încredere în tine, lucrurile se așază și se schimbă complet”, a adăugat.