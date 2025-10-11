Bebe Cotimanis a făcut dezvăluiri impresionante despre cariera incredibilă pe care a construit-o în lumea teatrului și a filmului. Celebrul actor a discutat, cu „inima la vedere”, despre momente speciale din viața lui.
Acesta a fost prezent în podcastul Nicoletei Luciu, cea alături de care cândva împărțea platoul de filmare. Telenovele românești în care a jucat l-au făcut cunoscut și de publicul mai tânăr, care nu îl văzuse la teatru.
Bebe Cotimanis a dezvăluit că nu a învățat niciodată un text pe de rost. Acesta mereu a încercat să înțeleagă rolul pe care l-a avut de interpretat, a gândit textul pe care îl are de spus, iar mai apoi, acesta i s-a întipărit în minte natural.
„N-am învățat în viața mea un text. Nici de teatru, nici de film. L-am citit, l-am judecat, l-a înțeles și s-a imprimat în minte. Eu nu puteam să schimb nici măcar un singur cuvânt, pentru că, la mine, fiecare cuvânt înseamnă ceva…fiecare prepoziție, fiecare interjecție”, a mărturisit Bebe Cotimanis în podcastul Nicoletei Luciu.
O altă mărturisire care a șocat internetul a fost legată de faptul că a ars textele pe care le rescrisese din telenovela „Lacrimi de iubire”. Cele 200 de episoade, notate pe foi, au sfârșit în foc pentru că a înțeles că pentru a se putea „desprinde” de viața aceea, este nevoie să „o ardă”.
„Veneam cu caietele scrise și rescrise pentru toate secvențele pe care le aveam de interpretat. După ce am terminat Lacrimi de iubire, am scos toate textele. Am avut o roabă de texte. Zic: Pe astea ar trebui să le țin la bătrânețe, să le recitesc. Ca să mă pot desprinde, am făcut o vatră și le-am dat foc. Ca să te poți desprinde de o altă viață, pentru că noi, artiștii, trăim mai multe vieți, trebuie să le dai foc, să se facă scrum. Am făcut un foc și am băut cu Ștefan Sileanu”. a adăugat actorul în cadrul aceluiași podcast.