Bebe Cotimanis a făcut dezvăluiri impresionante despre cariera incredibilă pe care a construit-o în lumea teatrului și a filmului. a discutat, cu „inima la vedere”, despre momente speciale din viața lui.

Acesta a fost prezent în podcastul Nicoletei Luciu, cea alături de care cândva împărțea platoul de filmare. Telenovele românești în care a jucat l-au făcut cunoscut și de publicul mai tânăr, care nu îl văzuse la teatru.

Ce mărturisiri a făcut Bebe Cotimanis

Bebe Cotimanis a dezvăluit că nu a învățat niciodată un text pe de rost. Acesta mereu a încercat să înțeleagă rolul pe care l-a avut de interpretat, a gândit textul pe care îl are de spus, iar mai apoi, acesta i s-a întipărit în minte natural.

„N-am învățat în viața mea un text. Nici de teatru, nici de film. L-am citit, l-am judecat, l-a înțeles și s-a imprimat în minte. Eu nu puteam să schimb nici măcar un singur cuvânt, pentru că, la mine, fiecare cuvânt înseamnă ceva…fiecare prepoziție, fiecare interjecție”, a mărturisit Bebe Cotimanis în

A ars foile cu textele din „Lacrimi de iubire”

O altă mărturisire care a șocat internetul a fost legată de faptul că a ars textele pe care le rescrisese din telenovela „Lacrimi de iubire”. Cele 200 de episoade, notate pe foi, au sfârșit în foc pentru că a înțeles că pentru a se putea „desprinde” de viața aceea, este nevoie să „o ardă”.