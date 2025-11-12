B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Andreea Raicu: „Este o onoare”. Cum a reacționat după ce a aflat că Mirabela Grădinaru a purtat o ținută creată de ea

Selen Osmanoglu
12 nov. 2025, 18:53
Sursa foto: Andreea Raicu / Instagram
Cuprins
  1. „M-am bucurat enorm”
  2. „Este o onoare”
  3. Andreea Raicu, despre brandul personal

Andreea Raicu a mărturisit că a aflat de la o prietenă că Mirabela Grădinaru, soția președintelui Nicușor Dan, a purtat o ținută creată de ea. Aceasta a mărturisit că a fost un moment amuzant, dar și emoționant în același timp.

„M-am bucurat enorm”

Andreea Raicu a mărturisit că a aflat de la o prietenă faptul că Mirabela Grădinaru a purtat o ținută creată de ea. De asemenea, nu este singura personalitate politică care a ales brandul Andreei Raicu.

„A fost un moment extrem de amuzant și emoționant în același timp. Țin minte că una dintre prietenele mele mi-a trimis un screenshot și mi-a spus: „Cred că partenera lui Nicușor Dan poartă o rochie Amalin!”. Mi-a trimis poza și am recunoscut imediat creația noastră (eu neștiind că a făcut această alegere)”, a mărturisit Andreea Raicu, pentru Viva.

„M-a bucurat enorm să văd că Mirabela Grădinaru a purtat rochii Amalin în aparițiile publice înainte de alegeri și că, ulterior, a continuat să aleagă ținute Amalin pentru evenimente oficiale. Faptul că a ales să poarte creațiile noastre într-un moment atât de important a fost o mare bucurie și o confirmare că ceea ce facem are sens”, a adăugat aceasta.

„Este o onoare”

Andreea Raicu simte că este o onoare să vadă femei, fie ele personalități marcante sau oameni de rând, purtând creațiile sale.

„Este o onoare să știu că piese create de noi sunt purtate cu atâta eleganță în momente-cheie și de femei care inspiră – fie că este vorba despre Prima Doamnă a României sau despre orice femeie care își dorește să se simtă frumoasă”, a mai declarat aceasta.

Andreea Raicu, despre brandul personal

„Amalin s-a născut din pasiunea mea pentru fashion și din dorința de a crea, în primul rând, rochii care să facă femeile să se simtă frumoase, feminine și relaxate, să fie ele însele și să se bucure de cine sunt atunci când le poartă”, a spus Andreea Raicu.

„Pentru mine, antreprenoriatul este mai mult decât un business – este un mod de a trăi. Îmi place să fac business pentru că mă provoacă de fiecare dată, mă face să caut soluții, să devin mai creativă și să lucrez cu oameni”, a adăugat.

„Sunt foarte mândră de tot ce am realizat și știu că nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără o viziune clară, muncă susținută, creativitate, o echipă extraordinară și foarte mult curaj”, a mai spus aceasta.

