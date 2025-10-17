B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
17 oct. 2025, 23:15
Andreea Raicu spune că mulți bărbați resping femeile de peste 30 de ani pur și simplu pentru că se tem de ele și puterea lor. Sursa foto: Andreea Raicu / Facebook
Cuprins
  1. Cum gândesc unii bărbați despre femeile de peste 30 de ani
  2. Ce a spus Andreea Raicu despre „strălucirea” femeilor, indiferent de vârstă

Andreea Raicu a povestit cum a avut revelația să constate că un număr dureros de mare de bărbați consideră că femeile sunt „obiecte cu termen de expirare”. Vedeta consideră că mulți bărbați resping femeile de peste 30 de ani pur și simplu pentru că se tem de ele. Le văd puternice și știu că nu le pot controla. Andreea Raicu a mai susținut că toate femeile, indiferent de vârstă, au propria lor strălucire.

Cum gândesc unii bărbați despre femeile de peste 30 de ani

„Zilele trecute, un prieten mi-a trimis o postare. Clipul e o scenă din filmul The Materialists, în care un bărbat spune că nu iese la întâlniri cu femei mai mari de 30 de ani, pentru că „după 30 devin prea intense”, „încep cu ceasul biologic, cu dramele, cu presiunea”. Prietenul meu, un om de peste 40 de ani, mi-a spus foarte relaxat că îl înțelege perfect. „Nici eu nu ies decât cu fete de maximum 20 de ani.”

Am râs. Credeam că glumește.

Dar apoi am citit comentariile la postarea respectivă și mi s-a făcut frig. Sau frică. Erau sute de mesaje similare de la bărbați care scriau, cu un soi de mândrie, lucruri greu de digerat:

„Floarea vârstei la femei e între 23–26, după aia li se stinge sclipirea și devin acre.”
„O femeie de 30 e ca o mașină cu peste 200.000 de kilometri.”
„Bărbații alpha nu ies cu femeile expirate. O femeie expiră după 32.”
„După 30 rămân doar cele care n-au fost alese.” „Nu mai sunt bune decât pentru o noapte.” “Degeaba se laudă cu reușitele profesionale, nu le ajută la nimic.” “39 deja nu mai e femeie. E bunică. Și 31 e mult.””, a scris Andreea Raicu, pe Facebook.

Citind aceste comentarii, ea și-a dat seama că nu sunt cazuri izolate, ci chiar există mulți bărbați care văd femeia doar ca pe un obiect ce expiră: „Recitind toate acele comentarii, m-a lovit gândul ăsta: wow, chiar nu, nu e o glumă; e lumea în care trăim. O lume în care tinerețea e monedă de schimb, iar maturitatea e privită ca o vină. O lume care le arată ușa femeilor de treizeci, de patruzeci, de cincizeci, de parcă timpul ar șterge valoarea și nu ar adăuga profunzime”.

Ce a spus Andreea Raicu despre „strălucirea” femeilor, indiferent de vârstă

În viziunea Andreei, bărbații care gândesc astfel despre femei pur și simplu se tem de ele: „Mi se pare cumplit cât de ușor ajung femeile să fie transformate în obiecte cu termen de expirare. Și câtă frică trebuie să fie în spatele acestui dispreț. Frica de o femeie care nu mai poate fi controlată. Care a învățat cine este și ce vrea. Care nu mai confundă validarea cu iubirea și liniștea cu plictiseala. Femeile trecute de 30, 40 sau 50 nu au „pierdut” nimic. Au câștigat claritate. Nu mai acceptă jumătăți de adevăr și bărbați care dispar la primul disconfort. Nu mai joacă roluri, nu se mai ascund după măști ca să fie plăcute și acceptate. Dar încă iubesc, poate chiar mai adânc, mai curat, mai conștient”.

Andreea Raicu a explicat apoi, într-un comentariu, ce le face deosebite și demne de apreciat pe femeile care au peste 30 de ani.

„Tinerețea are farmecul ei, desigur. Dar maturitatea unei femei are o altă strălucire: una care nu se mai stinge, pentru că vine din interior. Din toate momentele în care a fost dărâmată și s-a ridicat. Din felul în care a învățat să fie blândă fără să fie slabă. Din curajul de a nu se mai micșora ca să încapă în ochii cuiva. Poate că într-o zi vom înțelege că vârsta nu fură frumusețea unei femei. O transformă. Îi dă adevăr, forță și liniște. Și poate atunci vom înceta să ne mai uităm la femei ca la produse care expiră, și vom începe să le vedem ca la oameni care evoluează”, a mai scris Andreea Raicu, pe Facebook.

