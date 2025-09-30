B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andreea Raicu: „Mă simt o femeie împlinită și fericită, cu sau fără un bărbat lângă mine”. Ce spune despre căsătorie

Andreea Raicu: „Mă simt o femeie împlinită și fericită, cu sau fără un bărbat lângă mine”. Ce spune despre căsătorie

Selen Osmanoglu
30 sept. 2025, 09:45
Andreea Raicu: „Mă simt o femeie împlinită și fericită, cu sau fără un bărbat lângă mine”. Ce spune despre căsătorie
Foto: Instagram: Andreea Raicu
Cuprins
  1. Ce spune despre căsătorie
  2. Ce spune despre un potențial partener
  3. Femeia de astăzi

Andreea Raicu a vorbit despre relații, căsătorie și viața de femeie singură. Aceasta mărturisește că se simte împlinită „cu sau fără un bărbat” lângă ea.

Ce spune despre căsătorie

Andreea Raicu a mărturisit că se va căsători în momentul în care va întâlni omul potrivit. Căsătoria trebuie să vină din iubire și bucurie, spune aceasta.

„Pentru mine, celibatul nu este o lipsă și nici o rebeliune împotriva căsătoriei, ci o alegere asumată. Iau decizii doar atunci când le simt cu adevărat, nu pentru că există o presiune sau pentru că „așa trebuie”, a mărturisit Andreea Raicu.

„Dacă într-o zi voi considera că am întâlnit omul potrivit și voi simți că vreau să mă căsătoresc, o voi face din iubire și din bucurie. Iar până atunci, mă bucur de viața mea, de lucrurile frumoase pe care le trăiesc și de oamenii dragi care fac parte din ea”, a adăugat.

Ce spune despre un potențial partener

Andreea Raicu mărturisește că ea deja se simte o femeie implinită și fericită. Aceste lucruri depind de ea, iar un partener potrivit doar va amplifica aceste sentimente.

„Mă simt o femeie împlinită și fericită, cu sau fără un bărbat lângă mine. Am învățat că tot ce am nevoie găsesc în interiorul meu, iar un partener vine doar să aducă și mai multă bucurie unei vieți pe care deja o iubesc”, a mărturisit Andreea Raicu, pentru Viva.

Ea a adăugat că o relație în adevăratul sens al cuvântului reprezintă doi oameni care se aleg zilnic și au un respect enorm unul față de celălalt.

„Pentru mine, o relație frumoasă înseamnă doi oameni care se aleg în fiecare zi, se respectă și cresc împreună”, a mai declarat Andreea Raicu.

Femeia de astăzi

Andreea Raicu se descrie drept o femeie care, într-un final, a învîțat să trăiască „onest și liber”.

„Astăzi sunt o femeie care a învățat să trăiască onest și liber, să se simtă bine în pielea ei și să transforme tot ce i se întâmplă în lecții, nu în poveri. Îmi place să râd, să iubesc și să mă bucur de lucrurile simple. Încerc, în fiecare zi, să trăiesc frumos și să contribui, lăsând oamenii și locurile puțin mai bine decât le-am găsi”, a mărturisit aceasta.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mihaela Tatu: „Nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă”. De ce boală suferă
Monden
Mihaela Tatu: „Nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă”. De ce boală suferă
Ce va face Monica Tatoiu, dacă într-o zi va pierde toți banii? Vedeta a dezvăluit: „Nu îmi e rușine să muncesc”
Monden
Ce va face Monica Tatoiu, dacă într-o zi va pierde toți banii? Vedeta a dezvăluit: „Nu îmi e rușine să muncesc”
Alina Sorescu, dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Artista a reacționat la acuzațiile de abuz formulate de Alexandru Ciucu
Monden
Alina Sorescu, dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Artista a reacționat la acuzațiile de abuz formulate de Alexandru Ciucu
Gina Pistol: „Simt că mi-a deschis cineva geanta și mi-a luat banii”. Cât a plătit pentru o oră de parcare
Monden
Gina Pistol: „Simt că mi-a deschis cineva geanta și mi-a luat banii”. Cât a plătit pentru o oră de parcare
Tentativă de seducție la spital. Chef Florin Dumitrescu, asaltat de o asistentă în vreme ce soția sa era internată
Monden
Tentativă de seducție la spital. Chef Florin Dumitrescu, asaltat de o asistentă în vreme ce soția sa era internată
Oana Monea, după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Nu se spun lucrurile astea, chiar nu se spun”/ „Stați acolo cu oile voastre”
Monden
Oana Monea, după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Nu se spun lucrurile astea, chiar nu se spun”/ „Stați acolo cu oile voastre”
Mădălina Ghenea și-a pierdut încrederea în bărbați. Ce spune starleta despre căsătorie
Monden
Mădălina Ghenea și-a pierdut încrederea în bărbați. Ce spune starleta despre căsătorie
Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 20 de ani de căsnicie. Anunțul care a șocat fanii
Monden
Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 20 de ani de căsnicie. Anunțul care a șocat fanii
Jorge a suferit de depresie: „Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul”. Cine l-a salvat
Monden
Jorge a suferit de depresie: „Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul”. Cine l-a salvat
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Serghei Mizil: „Am simțit mereu energii”
Monden
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Serghei Mizil: „Am simțit mereu energii”
Ultima oră
13:08 - Sorin Grindeanu: „Pentru a da curaj victimelor, trebuie să acționăm unitar întreaga societate, să le arătăm că rușinea și teama nu trebuie să le aparțină lor, ci agresorilor”
12:56 - Cum arată planul lui Trump în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Gaza
12:52 - Predoiu: Combaterea violenței domestice devine prioritate națională
12:47 - Dezvăluiri despre Tesla Pi Phone. Elon Musk clarifică speculațiile despre lansarea smartphone-ului revoluționar
12:42 - Loto 6/49 surprinde jucătorii! Cei care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani
12:28 - Președintele Nicușor Dan: „Relația de putere dintre marile orașe europene și statele europene este dezechilibrată”
12:20 - Tot mai mulți români preferă comerțul electronic. Cifrele care pun România în Top 10 european
12:03 - Mihaela Tatu: „Nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă”. De ce boală suferă
11:57 - Ministrul Cătălin Predoiu lansează procesul de modernizare a MAI: eficiență sporită și reorganizare, în consultare cu sindicatele și primarii
11:47 - Ce va face Monica Tatoiu, dacă într-o zi va pierde toți banii? Vedeta a dezvăluit: „Nu îmi e rușine să muncesc”