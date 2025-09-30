Andreea Raicu a vorbit despre , și viața de femeie singură. Aceasta mărturisește că se simte împlinită „cu sau fără un bărbat” lângă ea.

Ce spune despre căsătorie

Andreea Raicu a mărturisit că se va căsători în momentul în care va întâlni omul potrivit. Căsătoria trebuie să vină din iubire și bucurie, spune aceasta.

„Pentru mine, celibatul nu este o lipsă și nici o rebeliune împotriva căsătoriei, ci o alegere asumată. Iau decizii doar atunci când le simt cu adevărat, nu pentru că există o presiune sau pentru că „așa trebuie”, a mărturisit Andreea Raicu.

„Dacă într-o zi voi considera că am întâlnit omul potrivit și voi simți că vreau să mă căsătoresc, o voi face din iubire și din bucurie. Iar până atunci, mă bucur de viața mea, de lucrurile frumoase pe care le trăiesc și de oamenii dragi care fac parte din ea”, a adăugat.

Ce spune despre un potențial partener

Andreea Raicu mărturisește că ea deja se simte o femeie implinită și fericită. Aceste lucruri depind de ea, iar un partener potrivit doar va amplifica aceste sentimente.

„Mă simt o femeie împlinită și fericită, cu sau fără un bărbat lângă mine. Am învățat că tot ce am nevoie găsesc în interiorul meu, iar un partener vine doar să aducă și mai multă bucurie unei vieți pe care deja o iubesc”, a mărturisit Andreea Raicu, pentru .

Ea a adăugat că o relație în adevăratul sens al cuvântului reprezintă doi oameni care se aleg zilnic și au un respect enorm unul față de celălalt.

„Pentru mine, o relație frumoasă înseamnă doi oameni care se aleg în fiecare zi, se respectă și cresc împreună”, a mai declarat Andreea Raicu.

Femeia de astăzi

Andreea Raicu se descrie drept o femeie care, într-un final, a învîțat să trăiască „onest și liber”.

„Astăzi sunt o femeie care a învățat să trăiască onest și liber, să se simtă bine în pielea ei și să transforme tot ce i se întâmplă în lecții, nu în poveri. Îmi place să râd, să iubesc și să mă bucur de lucrurile simple. Încerc, în fiecare zi, să trăiesc frumos și să contribui, lăsând oamenii și locurile puțin mai bine decât le-am găsi”, a mărturisit aceasta.