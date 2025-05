Andreea Tonciu a dezvăluit câte zeci de mii de euro a primit de la tatăl ei, ca să îl ierte, după ce i-a înșelat mama: “Chestiile astea nu poți să le uiți”

, fostă asistentă TV, a povestit cum a primit de la 60.000 de euro, ca să nu mai fie supărată pe el, după ce acesta ar fi înșelat-o pe soția lui, adică pe mama Andreei.

Tonciu a mărturisit că familia ei a trecut în urmă cu mai mulți ani printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce mama ei a aflat că soțul ei o înșală cu menajera lor.

„M-am supărat pe tatăl meu o singură dată în viața mea”

Aceasta era o fată tânără, cam de vârsta Andreei. Mama vedetei și-a iertat soțul, însă Andreea nu s-a lăsat înduplecată cu una cu două.

„Cu tata nu vorbesc la fel de des ca și cu mama. Nu îl sun dimineața la cafea să îi spun toate nebuniile mele. Tata mă sună să mă întrebe dacă vreau ceva de mâncare, ce mâncare am făcut astăzi, dinastea. M-am supărat pe tatăl meu o singură dată în viața mea, pentru că nu îmi permit să mă supăr pe el, dar atunci chiar a meritat, pentru că nu mi s-a părut normal ce i-a făcut mamei mele. Mama mă suna non-stop, plângea și îți dai seama că mă emoționa și mă emoționez și acum când vorbesc.

Îmi spunea tot timpul că trebuie să fiu alături de ea, să-i spun tatălui meu că nu e ok ce a făcut și mi-a fost rușine inițial eu ca copil să îl trag pe tatăl meu la răspundere, dar na, mi-am luat inima în dinți și am făcut-o. Cel mai tare m-a durut atunci că acea persoană era mai mică ca mine cu un an și avea și doi copii și îmi era și milă de ea, că era tare amărâtă. Nici nu îmi imaginam vreodată că se poate întâmpla așa ceva.”, a mărtuirisit Andreea, la .

„Ca să nu mai fiu supărată, tatăl meu mi-a virat atunci …”

Andreea a mai spus că tatăl ei i-a virat o sumă mare pe cont, ca să nu mai fie supărată pe el.

„Ca să nu mai fiu supărată, tatăl meu mi-a virat atunci în cont 60.000 de euro. Dar, chestiile astea nu poți să le uiți, m-au afectat atât de tare și pe mine și pe mama. Cu siguranță nu o să uite niciodată.”, a mai povestit vedeta TV.