Andreea Tonciu și-a împins de la etaj prietena din copilărie: „Știi câtă bătaie mi-am luat atunci? Nu vrei să știi” (FOTO)

Andreea Tonciu a dezvăluit că atunci când era mică și-a împins o prietenă, care a căzut de la etajul 1. Ea a povestit că a luat apoi bătaie de la părinți pentru ce a făcut.

Amintiri din copilărie. Varianta Andreea Tonciu

„Asta nu am spus-o nimănui. M-am jucat cu vecinele mele, eu într-o casă naționalizată la Piața Unirii, iar în acea curte stăteau foarte multe familii și eram mulți copii acolo. Pe vremuri, erau telenovelele alea pe Acasă TV și fiecare copil ne alegeam câte un rol și eu eram rolul negativ, îmi plăcea să țip, să urlu, să fac ca toate alea. M-am jucat și din greșeală am împins-o, fără să vreau, am împins-o pe o vecină, prietena mea, care a căzut de la etajul 1.

Deci fără să vreau, deci la casele astea naționalizate urcai pe scări și aveau ca o gaură unde nu era nimic și nu știu cum am făcut că fără să vreau sau intenționat, nu-mi amintesc, am împins-o, bine că nu a pățit ceva copilul ală. Știi câtă bătaie mi-am luat atunci? Nu vrei să știi”, a povestit Andreea Tonciu în emisiunea Oracolul Vedetelor, potrivit

Vezi această postare pe Instagram

Vezi această postare pe Instagram

Poznă făcută de Andreea Tonciu când era mică

Ea a mai povestit că și-a tuns vecina băiețește și când și-a dat seama ce a făcut a ascuns părul sub pat: „Încă o fază super tare. Îmi plăcea să mă joc de-a coaforul, să fiu coafeză, și o luam pe vecina asta a mea, îi ziceam vino acasă la mine că sunt singură și ne jucăm de-a coaforul. Și ce crezi? Avea un păr lung până la fund și am tuns-o băiețește. La un moment dat, am auzit sunând la ușă și zic: Aoleu, au venit?, o văd acum pe asta tunsă scurt, am luat tot părul și l-am băgat sub pat”.

Vezi această postare pe Instagram