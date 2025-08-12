Andrei de la „Insula Iubirii” a reacționat în urma imaginilor cu logodnica lui și cu Teo! Ce a declarat concurentul

Andrei Lemnaru, concurent la „Insula Iubirii”, a reacționat în urma imaginilor pe care le-a văzut cu Ella Vișan, iubita lui, și ispita Teo.

Bărbatul nu s-a mai putut abține și a spus lucrurilor pe nume. După ipostazele în care Ella a fost surprinsă cu Teo, s-a aprins flacăra ispitei, pentru prima dată pe insula băieților.

Ce a declarat Andrei Lemnaru despre Ella

Andrei: „Nu voi mai fi diplomat, voi fi eu pe care îl știe ea. E începutul unui mare taifun”

Andrei a rămas înmărmurit de imaginile care i s-au arătat la bonfire. Ella și Teo s-au apropiat destul de mult, iar faptul că cei doi își scriu bilețele nu i-a picat bine lui Andrei. Acesta a mărturisit că nu o recunoaște pe logodnica sa și că nu a mai văzut-o până atunci în astfel de ipostaze.

„Mi-a dovedit contrariul. Asta este insula. Mulțumesc insulei, chiar îi mulțumesc insulei. Intenția deja s-a dus departe. Nu mai vorbim de intenție, dar respectul lasă de dorit.

În septembrie am nunta, am totul programat… Să văd asemenea imagini cu logodnica. E o femeie matură, să spună în față: „îmi place de tine”.

Nu o să accept să îmi spună: eram băută. Și eu am băut, și nu am tras de fete. Asta este viața. Cât trăim, învățăm. Am rămas șocat. Îmi pare rău că a trebuit să venim aici ca să îmi arate chestiile astea”, a spus Andrei Lemnaru la ceremonia focului, conform

Pe lângă remarcile pe care le-a avut, concurentul a declarat că vor urma momente uluitoare. Acesta a spus că va renunța la a mai fi diplomat și că va reveni la persoana pe care o știe foarte bine.

„I-aș spune să îi fie rușine. Aș putea să îi spun multe chestii pe care le-am văzut și aș putea să i le spun într-un stil să nu își dorească să le fi auzit din partea mea. În momentul ăla nu voi mai fi diplomat, voi fi eu pe care îl știe ea.

Ăsta e începutul unui mare taifun. Ascultați ce vă zic. Rolurile se inversează câteodată. Unul devine puternic, unul devine vulnerabil”, a mai spus iubitul Ellei.