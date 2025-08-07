B1 Inregistrari!
Ella Vișan, concurenta de la „Insula Iubirii", i-a cerut scuze mamei sale pentru ipostazele în care a apărut în emisiune! Ce a postat blondina

Ella Vișan, concurenta de la „Insula Iubirii”, i-a cerut scuze mamei sale pentru ipostazele în care a apărut în emisiune! Ce a postat blondina

07 aug. 2025, 15:01
Ella Vișan, concurenta de la „Insula Iubirii”, i-a cerut scuze mamei sale pentru ipostazele în care a apărut în emisiune! Ce a postat blondina
Ella Vișan, una dintre concurentele de la „Insula Iubirii”, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în timp ce la televizor se difuza emisiunea. Femeia a făcut o confesiune și a ținut să îi ceară scuze mamei sale pentru ipostazele în care a apărut alături de ispita Teo.

Ella, concurenta care a pășit în emisiune formând un cuplu cu Andrei Lemnaru, pare că se află într-o continuă transformare, după ce filmările din Thailanda s-au încheiat. Postările ei pe rețelele de socializare trimit cu gândul la faptul că s-a despărțit de cel ce avea să îi devină soț, după cum ei au mărturisit la intrarea în show.

Ella i-a cerut iertare mamei. Ce mesaj a postat concurenta

Ella Vișan s-a simțit rușinată de felul în care a apărut la televizor, în episodul de miercuri seară. Femeia a mărturisit că îi cere iertare mamei pentru ca trebuit să o vadă în stare de ebrietate, deoarece așa ceva nu îi stă în caracter.

„În seara aceasta, la televizor, ați văzut poate cel mai greu moment pentru mine din toată emisiunea.
A fost acel episod în care apar împreună cu Teo… și, da, recunosc, este singurul moment din Insulă de care îmi este cu adevărat rușine.
Un moment în care am fost „mai bătută” decât aș fi vrut, într-un context în care alcoolul, cu care nu sunt deloc obișnuită, și-a spus cuvântul. Teo a încercat să mă scoată din acel carusel, dar sinceritatea mea debordantă nu i-a dat voie. Am fost eu. Poate prea mult eu”, a declarat Ella Vișan, pe rețelele de socializare.

Concurenta nu s-a putut privi în acea stare, astfel că nu a vizionat episodul. A scris pe Instagram că îi este frică să fie penibilă, mai ales dacă mama ei o vede în astfel de situații.

„Nu am reușit să mă uit la episod. Nu încă. Pentru că, deși nu mi-e frică să fiu vulnerabilă, mi-e frică de penibil – mai ales atunci când știu că mama mea mă privește. Și pentru EA îmi cer scuze. Încă o dată. Dar știți ce? Am trecut și peste asta. Mi-am asumat acest hop. L-am dus. Nu-l voi justifica, nu-l voi comenta. Dacă vreodată voi simți nevoia să spun mai mult, o voi face la final”, a adăugat concurenta.

Ella a ajuns la terapie după „Insula Iubirii”

În același mesaj scris de blondină, s-a regăsit faptul că merge la terapie și că exercițiul de a-și expune sentimentele în mediul online, ca o eliberare sufletească, este dat de terapeuta sa.

„Acest mesaj nu e pentru voi, e pentru mine. Este exercițiul pe care terapeuta mea m-a provocat să-l fac: să ies din zona de confort pentru a-mi înfrunta rușinea. Am ieșit o dată mergând pe Insulă.

Și acum ies încă o dată – postând acest lucru public. Ce ați văzut în această seară a fost Ella pierdută în spațiu. Din cauza alcoolului. Din cauza presiunii. Din cauza propriei mele intensități. Și totuși, da – îmi asum că am fost văzută așa. Și da – îmi cer scuze din nou mamei mele. A fost greu. Dar e trecut. Am plecat de pe Insulă o femeie. Nu perfectă. Nu înțeleasă de toți. Nu „de nota 10”. Dar o femeie reală. Sinceră cu mine. Asumată. Conștientă că nu toți oamenii au sufletul meu. Că nu am primit iubirea așa cum am știut eu să o ofer.

Și totuși… felul în care ați reacționat la aceste imagini mi se pare uluitor. Și o spun în cel mai frumos sens.Pentru că am primit mesaje de la oameni care mi-au spus că au văzut un OM. Real. Sincer. Fără mască.
Vă mulțumesc din suflet pentru asta.
N-am venit să impresionez. N-am venit cu roluri, cu replici repetate sau cu temele făcute de acasă. Am venit să mă regăsesc. Să fiu. Și faptul că voi reacționați exact când mie îmi e cel mai rușine… spune multe.
Vă mulțumesc. Mă înclin. Și continui”, a mai spus Ella Vișan.

Concurenta a făcut o clarificare, în urma mesajului postat seara trecută

În urma postării făcute, femeia a primit multe mesaje de la urmăritori. Aceștia au înțeles că ea i-ar fi cerut scuze ispitei Teo pentru seara petrecută pe „insulă”, însă Ella a venit cu o clarificare joi. Aceasta a menționat că scuzele erau adresate mamei ei și nicidecum bărbatului.

„Aseară am postat un moment sincer și vulnerabil, iar pentru cei care m-au întrebat sau au interpretat greșit, simt nevoia să lămuresc ceva esențial:
Scuzele mele nu au fost pentru Teo.
Nu au fost legate de apropierea mea față de el.
Și în niciun caz nu regret felul în care m-am exprimat în acel context.
Singura persoană căreia i-am cerut iertare este mama mea, pentru că m-a văzut într-o stare care nu mă reprezintă – o stare de ebrietate. Și da, asta a fost suficient cât să nu mă pot uita la episod. Îmi doresc ca oamenii să înțeleagă corect acest lucru.
Transparența doare uneori, dar este necesară. Iar dacă am învățat ceva în tot acest proces, este că trebuie să-mi asum fiecare gest, fiecare reacție, dar mai ales, adevărul.
Mulțumesc celor care m-au susținut sincer. Restul… pot merge mai departe fără să înțeleagă”, a precizat Ella joi.

