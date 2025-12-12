Antonia a ajuns pe patul de spital. Artista, care obișnuiește să fie extrem de discretă cu viața ei privată, a împărtășit cu fanii o problemă de sănătate cu care se confruntă încă de la început verii. Cântăreața a decis să vorbească deschis despre greșeala pe care a făcut-o și care a determinat apariția problemei de sănătate, vrând totodată, ca mesajul ei să fie o lecție pentru cei care o urmăresc.

Lecția pe care a învățat-o Antonia după ce s-a confruntat cu o problemă de sănătate

Antonia a făcut o postare extrem de sensibilă pe Instagram, în care a povestit calvarul prin care a trecut de la începutul verii, dar și ce a dus-o în această situație. Ultimele luni au învățat-o pe artistă nu doar să se aprecieze mai mult, dar și să aibă răbdare cu ea însăși, atunci când își propune să facă o schimbare.

„LIFE UPDATE: M-am gândit mult înainte să scriu mesajul ăsta… dacă să postez așa ceva sau nu, pentru că eu sunt o persoană destul de privată. Însă simt nevoia să vă spun că anul ăsta a fost extrem de dificil pentru mine din punct de vedere al sănătății.

Am trecut printr-o experiență traumatică și periculoasă care sincer ar fi putut să aibă un final tragic… Totul a început în Iunie, și de atunci au urmat luni pline de încercări, proceduri (3 operatii mai exact) și momente care m-au pus față în față cu limitele mele.

În perioada asta am învățat o lecție foarte importantă (nu că nu o știam înainte, dar uneori viața te lovește ca să o înțelegi cu adevărat). Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este, și că, dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală, cu răbdare și respect, așa cum am fost învățată! Să nu mai caut scurtături, să nu mai fiu leneșă pentru că uneori, obsesia de a fi «perfectă» (fiecare cu definiția lui) te poate împinge să iei decizii care nu merită prețul sănătății tale!”, începe mesajul postat pe .

Ce a adus-o pe Antonia pe patul de spital

Tot coșmarul prin care a trecut Antonia a pornit de la dorința unui fund mai bombat. Pentru a avea formele mult dorite, vedeta și-a injectat Aqua Filling, o procedură la care multe femei apelează pentru a-și corecta diverse zone ale corpului. La 8 ani după intervenția, vedeta s-a trezit cu o infecție în zona pe care a dorit să și-o corecteze. După trei operații și zeci de zile petrecute în spital, Antonia s-a întors acasă la familie, cu o lecție învățată, aceea a iubirii de sine.

„Ironia este că nici măcar nu am făcut o modificare mare ca să ajung în complicațiile astea… și totuși m-am trezit în mijlocul unui coșmar medical. Orice intervenție oricât de mică ți se pare, oricât de «neimportantă» crezi că e poate deveni un pericol real pentru sănătatea ta.

Trăim într-o lume în care social media poate să te facă să uiți cine ești, să te facă să crezi că nu ești suficient sau că trebuie mai mult….Dar sănătatea chiar este totul! Fără ea… nimic nu mai contează!

Sunt atât de fericită că, după 11 zile în spital, astăzi m-am întors în sfârșit acasă și aștept cu liniște să ma vindec și să se încheie anul ăsta, iar anul 2026 va fi despre muzică nouă, și mai multă fericire. Promit!

Pentru a fi foarte clară, mi-am injectat Aquafilling acum 8 ani în fesiere ca să am un fund mai bombat și am facut infecție abia anul asta! Stupid girl, stupid decisions!”, a conchis cântăreața.