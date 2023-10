Antonia nu poate uita un moment extrem de dureros din viața sa. Situație fără precedent la un concert din Galați: „Îmi băteau în dubă, urlau...”

Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Pe lângă faptul că este considerată o femeie extrem de frumoasă, aceasta are o voce inconfundabilă.

De curând, vedeta a dezvăluit unul dintre cele mai grele momente din cariera sa. În anul 2018, iubita lui Alex Velea a fost anunțată în drum spre un concert că bunicul ei, la care ținea enorm, s-a stins din viață.

Antonia, nevoită să urce pe scenă după moartea bunicului ei

Antonia susține că nu mereu are parte de situații plăcute, astfel că, în cadrul podcastul moderat de prietena sa, Giulia Anghelescu, vedeta a ținut să povestească un episod dureros din viața sa.

În timp ce se afla în drum spre locația unde avea programat un concert, artista a primit vestea că bunicul ei a murit. Chiar și așa, aceasta și-a făcut meseria, însă la final nu a mai stat să facă poze cu fanii, motiv pentru care a fost aspru criticată.

„Nu o să uit atunci când eram în drum spre Galați. Am aflat efectiv cu o oră înainte să ajung acolo și eram praf. Am cântat, mi-au făcut jobul. După am plecat, nu am mai stat la poze într-adevăr, pentru că nu am mai avut stare și mă înjura lumea pe net. „Nu îți e rușine că am stat acolo cu copilul în frig o oră?”. Îmi băteau în dubă, urlau…Să stau să le explic de fiecare dată”, a spus vedeta, notează .

Cum și-a descoperit Antonia pasiunea pentru muzică

„Știu că sună foarte clișeic, dar de mică. Părinții mei au văzut că eu tot cânt prin casă, mi-au luat și combină de karaoke, cu microfon conectat și le-au dat în cap să mă ducă la canto.

În același timp m-am apucat și de pian, doar că, la un moment dat, nu au mai putut să plătească ambele lecții. La pian îmi era mai lene să repet”, a mai iubita lui Alex Velea, .