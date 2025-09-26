Antrenoarea actriței Jennifer Aniston, cunoscută cel mai des drept „Rachel” din „Friends”, a dezvăluit care este antrenamentul acesteia.
Jennifer Aniston este cunoscută pentru abdomenul ei plat, dar și puternic. Dani Coleman, antrenoarea acesteia, spune că este surprinsă de rezistența actriței: „Sunt în mod constant impresionată de standardul ei de antrenament”, a declarat ea, conform The New York Post.
Cele două lucrează împreună de patru ani și jumătate: „În toate antrenamentele pe care le-am încercat de-a lungul anilor, acesta mi-a transformat corpul mai mult decât oricare dintre celelalte și este un antrenament cu adevărat plăcut de care nu mă simt intimidată, de care nu mă tem”, a spus Jennifer Aniston, într-un interviu din trecut.
Cele două folosesc metoda Pvolve. Aceasta are trei formate: forță și sculptare, sculptare și ardere și antrenament progresiv cu greutăți.
„Suntem o metodă funcțională de fitness, ceea ce înseamnă doar că vă mișcăm corpul în toate modurile în care o faceți în viața de zi cu zi – așa că gândiți-vă din față în spate, lateral și, de asemenea, prin rotație”, a explicat Coleman.
„Folosim echipamente de rezistență cu adevărat unice pentru a construi rezistență, mobilitate și stabilitate generală”, a adăugat.
Acest echipament include P.ball – o bandă de rezistență combinată / minge Pilates – plus benzi de rezistență, greutăți de mână, o placă înclinată pe care să călci și greutăți și benzi pentru glezne.
Antrenamentele durează de obicei între 40 de minute și o oră, de trei ori pe săptămână sau cât permite programul vedetei. Acestea includ „puțin din toate”.
Jennifer face exerciții cardiovasculare, de mobilitate și stabilitate și antrenament de forță cu greutăți mari pentru a construi masă musculară.
Coleman se declară constant impresionată de actrița cu care lucrează: „A învățat cu adevărat să lucreze mai inteligent, nu mai greu”.