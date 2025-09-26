Antrenoarea actriței Jennifer Aniston, cunoscută cel mai des drept „ ” din „ ”, a dezvăluit care este antrenamentul acesteia.

Împreună de patru ani și jumătate

Jennifer Aniston este cunoscută pentru abdomenul ei plat, dar și puternic. Dani Coleman, antrenoarea acesteia, spune că este surprinsă de rezistența actriței: „Sunt în mod constant impresionată de standardul ei de antrenament”, a declarat ea, conform .

Cele două lucrează împreună de patru ani și jumătate: „În toate antrenamentele pe care le-am încercat de-a lungul anilor, acesta mi-a transformat corpul mai mult decât oricare dintre celelalte și este un antrenament cu adevărat plăcut de care nu mă simt intimidată, de care nu mă tem”, a spus Jennifer Aniston, într-un interviu din trecut.

Secretul unui abdomen plat și puternic

Cele două folosesc metoda Pvolve. Aceasta are trei formate: forță și sculptare, sculptare și ardere și antrenament progresiv cu greutăți.

„Suntem o metodă funcțională de fitness, ceea ce înseamnă doar că vă mișcăm corpul în toate modurile în care o faceți în viața de zi cu zi – așa că gândiți-vă din față în spate, lateral și, de asemenea, prin rotație”, a explicat Coleman.

„Folosim echipamente de rezistență cu adevărat unice pentru a construi rezistență, mobilitate și stabilitate generală”, a adăugat.

Acest echipament include P.ball – o bandă de rezistență combinată / minge Pilates – plus benzi de rezistență, greutăți de mână, o placă înclinată pe care să călci și greutăți și benzi pentru glezne.

„Puțin din toate”

Antrenamentele durează de obicei între 40 de minute și o oră, de trei ori pe săptămână sau cât permite programul vedetei. Acestea includ „puțin din toate”.

Jennifer face exerciții cardiovasculare, de mobilitate și stabilitate și antrenament de forță cu greutăți mari pentru a construi masă musculară.

Coleman se declară constant impresionată de actrița cu care lucrează: „A învățat cu adevărat să lucreze mai inteligent, nu mai greu”.