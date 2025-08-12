Într-un interviu detaliat acordat pentru Vanity Fair, Jennifer Aniston a vorbit despre durerea provocată de moartea lui Matthew Perry, reamintind eforturile pe care le-a depus echipa „Friends” pentru a-l sustine în lupta sa cu dependenta.

De la moartea renumitului Matthew Perry, care a avut loc în octombrie 2023, colegii din cadrul serialului „Friends” au rămas precauți când vine vorba despre declarații. Jennifer Aniston a mărturisit că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-l ajuta pe Perry să învingă dependența care i-a marcat viața în ultimii ani.

„Am făcut tot ce am putut, când am putut”, a spus actrița americană, potrivit , citat de către G4Media.

Perry a fost găsit mort înecat, după ce ar fi consumat de mare risc, o luptă pe care a dus-o cu acestea mult timp și nu doar că l-a afectat pe el, ci și pe cei din jurul acestuia. Jennifer s-a declarat ușurată:

„Era aproape ca și cum ne-am fi jelit de mult timp, lupta lui împotriva acestei dependențe a fost extrem de dificilă. Oricât de greu a fost pentru noi toți și pentru fani, o parte din mine se gândește că poate e mai bine așa. Sunt ușurată că a scăpat de această suferință”, a declarat aceasta potrivit surselor citate.

Care este moștenirea lăsată de Matthew Perry pentru cei din „Friends”

Jennifer Aniston a povestit și despre reuniunea membrilor în 2021, moment în care au realizat cât de mult serialul Friends a influențat viețile . Foarte mulți dintre aceștia au învățat engleza urmărind serialul, sau au găsit sprijin prin intermediul acestuia.

Această întâlnire a fost „o ultimă aducere aminte, un ultim salut din partea trupei celor șase înainte ca cortina să se închidă”, un moment special și ultima ocazie în care Matthew a fost alături de colegi pe platourile de filmare.