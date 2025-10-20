B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Anunț BOMBĂ pentru fanii „Insula Iubirii”! Doi foști concurenți au stabilit data nunții. Despre cine este vorba

Elena Boruz
20 oct. 2025, 10:17
Sursa foto: Facebook / @Temptation Island - Insula Iubirii
Cuprins
  1. Cine este cuplul care urmează să se căsătorească
  2. Ce spunea Francesca după terminarea emisiunii

Anunț BOMBĂ pentru toți fanii emisiunii „Insula Iubirii”! Doi foști concurenți au făcut anunțul cel mare. Aceștia urmează să ajungă la altar după 10 ani de relație și au împărtășit cu urmăritorii lor când va avea loc fericitul eveniment.

„Insula Iubirii”, fenomenul verii în România, continuă să surprindă, chiar și când nu este difuzat. Foștii concurenți, dar și fostele ispite, deopotrivă, au rămas în atenția publicului larg și nu contenesc să își surprindă fanii.

Cine este cuplul care urmează să se căsătorească

3,2,1…așteptarea a luat sfârșit! Dacă cumva erați curioși, vă anunțăm că Francesca Sarao și Cristi Pungă sunt cei doi concurenți care urmează să spună „DA” în fața lui Dumnezeu. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, începută în urmă cu un deceniu, și după ce și-au testat relația în Thailanda, au decis că este timpul să facă pasul următor.

Cei doi urmează să se căsătorească în luna mai a anului următor, iar anunțul a fost făcut chiar de ei pe rețelele de socializare, într-o manieră destul de creativă. Francesca și Cristi au anunțat fericitul eveniment, prin intermediul unei role de hârtie. Da, da…ați citit bine. Pe mai multe șervețele, au inscripționat mesajul care avea să vestească nunta.

„Ne-am decis să nu mai împărțim doar mâncarea, ci și numele de familie”, „Da, oficial s-a terminat cu libertatea (lui), dar stați liniștiți, avem compensații!”, „Ștampe „gratis” și bonus… O nuntă”, „Save the date – 22.05.2026”, au transmis cei doi foști concurenți.

Ce spunea Francesca după terminarea emisiunii

La câteva luni bune de la terminarea filmărilor, Francesca a făcut declarații despre schimbările care au apărut în relația lor. Se pare că Thailanda i-a ajutat să se regăsească și problemele dintre ei, care i-au determinat să se înscrie în cadrul show-ului, s-au rezolvat.

„Suntem mult mai conectați unul cu celălalt și am văzut multe schimbări din partea domnului Cristian. Cu siguranță se văd multe îmbunătățiri în relația noastră. Am realizat multe lucruri și lucrăm constant să fim bine”, a declarat Francesca Sarao, la Insula Iubirii, la câteva luni de la terminarea fimărilor.

Sursa foto: Instagram
