Emoții la cote maxime la „Insula Iubirii". Concurenții Francesca și Cristi s-au reîntâlnit, după cele 21 de zile petrecute pe insulă

Emoții la cote maxime la „Insula Iubirii”. Concurenții Francesca și Cristi s-au reîntâlnit, după cele 21 de zile petrecute pe insulă

Elena Boruz
02 sept. 2025, 23:56
Emoții la cote maxime la „Insula Iubirii”. Concurenții Francesca și Cristi s-au reîntâlnit, după cele 21 de zile petrecute pe insulă
Sursă foto: Captură video/ Instagram @insulaiubirii_oficial

Emoții la cote maxime la „Insula Iubirii”. În ediția de marți, penultima din acest sezon, Francesca și Cristi s-au reîntâlnit, iar telespectatorii au rămas impresionați de revederea dintre cei doi.

Francesca și Cristi sunt împreună de aproape 10 ani și au venit în emisiune pentru a-și testa relația, deoarece flacăra dintre ei s-ar fi stins, în ultimii ani, spuneau aceștia la interviu.

Cuprins:

  • Cum s-au întâlnit Francesca și Cristi
  • Care este situația dintre cei doi acum

Cum s-au întâlnit Francesca și Cristi

Vestea că se vor regăsi mai devreme le-a adus multă bucurie celor doi parteneri, în special lui Cristi, căci el a fost cel care a aflat primul că poate să o întâlnească pe partenera lui. Atunci când Radu Vâlcan i-a transmis că se poate duce la iubita lui, bărbatul a alergat 2 kilometri pe plajă, într-un suflet, pentru a-și strânge în brațe sufletul pereche.

Francesca a fost foarte fericită, atunci când l-a văzut pe Cristi. Cei doi s-au îmbrățișat strâns și au izbucnit în lacrimi, iar la final au dat răspunsul mult așteptat, dar previzibil, și anume că vor pleca împreună de pe „insulă”.

Care este situația dintre cei doi acum

Francesca Sarao și Cristi Pungă sunt mult mai fericiți după experiența din Thailanda. Cei doi au învățat multe lecții și au realizat cât de mult se iubesc.

Mai mult, Francesca a dezvăluit că s-au hotărât să se căsătorească în vara anului viitor.

„Suntem mult mai conectați unul cu celălalt și am văzut multe schimbări din partea domnului Cristian. Cu siguranță se văd multe îmbunătățiri în relația noastră. Am realizat multe lucruri și lucrăm constant să fim bine”, a declarat Francesca Sarao, la Insula Iubirii.

