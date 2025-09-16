B1 Inregistrari!
Anunțul a fost făcut! Când va avea loc nunta Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan

Anunțul a fost făcut! Când va avea loc nunta Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan

Elena Boruz
16 sept. 2025, 09:08
Anunțul a fost făcut! Când va avea loc nunta Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan
Foto: Facebook
Cuprins
  1. Când se vor căsători Adriana Bahmuțeanu și George Restivan
  2. Ce nume va avea Adriana după căsătorie
  3. Ce spunea George Restivan despre Adriana Bahmuțeanu, în urmă cu câteva luni

Anunțul a fost făcut! Nunta Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan va avea loc, chiar dacă mama acesteia s-a stins din viață, în urmă cu o săptămână.

Cei doi au dezvăluit când vor deveni soț și soție, în fața lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, vedeta a mărturisit ce fel de nuntă își dorește să aibă.

Când se vor căsători Adriana Bahmuțeanu și George Restivan

Adriana Bahmuțeanu trece prin momente cumplite. Mama ei, Petruța Toma, a pierdut lupta cu viața în data de 8 septembrie. Chiar și așa, „Bahmu” a anunțat că ea și partenerul ei vor avea parte de cununia civilă, așa cum era stabilit.

Pe de altă parte, petrecerea de nuntă va avea loc anul viitor, iar jurnalista nu își dorește orice fel de nuntă, ci una tradițională. Cu prilejul interviului acordat pentru „Un show păcătos”, Adriana a mărturisit, încă o dată, cât de mult îl iubește pe George și faptul că „îl aștepta de mult”.

„Îl așteptam pe George. Pentru mine e exact ce îmi doream, să fie lângă mine. Doar cununia civilă, fără petrecere. (…) Este doar o formalitate, mergem să semnăm actele. Nu o să vină toți, nu vrem să îi chinuim pe drumuri. Când o să facem nunta anul viitor o să îi chemăm. O să facem nuntă cu tradiții”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Un Show Păcătos, conform spynews.

Ce nume va avea Adriana după căsătorie

George nu s-a abținut! Bărbatul a explicat că Adriana va renunța la numele de „Bahmuțeanu”, odată ce actele vor fi semnate. Iubitul vedetei TV a spus însă că, dacă lumea o știe de „Bahmuțeanu”, îi poate spune, însă decizia de a renunța la acest nume a fost luată pentru a „lăsa trecutul în urmă”.

„Bahmuțeanu intră în cartea de istorie! Cine o știe Bahmuțeanu poate să îi spună, nu mă supăr. Vrem să pășim în căsătoria aceasta cu altă energie. Lăsăm în spate trecutul”, a declarat George Restivan, la Un Show Păcătos, conform aceleiași surse.

Ce spunea George Restivan despre Adriana Bahmuțeanu, în urmă cu câteva luni

Caracteristic lui „Bahmu”, relația dintre ea și George a fost una presărată cu picanterii. Parteneriatul dintre cei doi nu a fost unul lipsit de greutăți, tocmai de aceea, în urmă cu ceva timp au fost despărțiți.

George spunea la acel moment că Adriana a fost „femeia vieții lui”. Chiar și așa, cu mici obstacole, pare că iubirea dintre ei a câștigat și au găsit calea potrivită pentru a fi fericită.

„Adriana este femeia vieții mele. Ea mi-a dat mie o iluzie, eu am crezut că mă iubește, dar nu înțeleg cum o iubire poate să se consume (n.r. așa cum a declarat Adriana Bahmuțeanu în urmă cu puțin timp), sau altceva, să spună că oceanul este de vină, că eu sunt acolo, ea în România(…). Lumea trebuie să învețe că atunci când lași influențele de afară, negative, să îți intre în relație, ca o picătură chinezească, această picătură chinezească va ajunge să îți canibalizeze relația. Mie, într-un fel, Adriana mi-a dat impresia că mă iubește cu adevărat. Eu așa am crezut! Că acum, încep să mă conving că poate nu-i așa cum am crezut eu și mi-a dat o iluzie este altceva. Însă, eu nu mai pot să mă întorc să am o relație, ar însemna să mă întorc să am o relație cu adversarele ei, de fapt, prietenele ei, așa-zișii colegi. Ar însemna să intru direct în relație cu ei, și eu refuz, mai bine stau singur. Cum să mă întorc eu acolo, când mă gândesc că în momentul în care aș reveni, trebuie să stau de șase pentru relația mea”, a declarat George Restivan la emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, în urmă cu câteva luni

