George Restivan, declarații incendiare despre relația cu Adriana Bahmuțeanu: „Mi-a dat o iluzie”

George Restivan, fostul iubit al , a oferit declarații explozive despre relația pe care a avut-o cu aceasta. Deși au trecut câteva luni bune de la despărțire, George a rupt tăcerea și a spus de ce s-au despărțit de fapt, dar și de ce nu s-ar mai împăca cu Adriana.

Relația dintre ei doi a fost una tumultuoasă, cu certuri și împăcări. Dacă de obicei reușeau să treacă peste și să o ia de la capăt, ultima dată „ ”și George nu au mai găsit nicio soluție.

George Restivan crede că Adriana a fost influențată: „Când lași influențele negative să îți intre în relație…”

Bărbatul a mărturisit că Adriana a fost cea mai importantă femeie din viața lui și, deși și-au încheiat „socotelile”, bruneta poartă un loc special în inima lui. George Restivan consideră că vedeta de televiziune a fost influențată de mai multe persoane din exterior, inclusiv de „așa-zisele prietene”, după cum le numește bărbatul.

„Adriana este femeia vieții mele. Ea mi-a dat mie o iluzie, eu am crezut că mă iubește, dar nu înțeleg cum o iubire poate să se consume (n.r. așa cum a declarat Adriana Bahmuțeanu în urmă cu puțin timp), sau altceva, să spună că oceanul este de vină, că eu sunt acolo, ea în România(…). Lumea trebuie să învețe că atunci când lași influențele de afară, negative, să îți intre în relație, ca o picătură chinezească, această picătură chinezească va ajunge să îți canibalizeze relația. Mie, într-un fel, Adriana mi-a dat impresia că mă iubește cu adevărat. Eu așa am crezut! Că acum, încep să mă conving că poate nu-i așa cum am crezut eu și mi-a dat o iluzie este altceva. Însă, eu nu mai pot să mă întorc să am o relație, ar însemna să mă întorc să am o relație cu adversarele ei, de fapt, prietenele ei, așa-zișii colegi. Ar însemna să intru direct în relație cu ei, și eu refuz, mai bine stau singur. Cum să mă întorc eu acolo, când mă gândesc că în momentul în care aș reveni, trebuie să stau de șase pentru relația mea”, a declarat George Restivan la emisiunea

George Restivan: „Toate prietenele Adrianei au viața harcea-parcea”

Bărbatul a menționat faptul că, în cazul în care ar exista o revenire în România și în viața Adrianei, implicit, el ar trebui să aibă o relație apropiată și cu oamenii din jurul femeii. Acest lucru îl irită pe bărbatul care locuiește în SUA și pare că nu ar fi dispus să facă acest gest.

„Dacă mă întorc, repet, ar însemna să fiu în relație cu toate așa-zisele prietenele ei, care dacă stau să mă uit la ele, toate au viața harcea-parcea, toate se duc la biserică, toate se duc la mănăstiri, pun poze, pun de toate, dar ele, viața lor sentimentală o au la pământ. Ce mă deranjează cel mai mult este că am avut o conversație cu Adriana în care i-am spus: te rog ai grijă de relația mea cu tine, că se va duce în cap.

Am avertizat-o, dar cine îi dă ei sfaturi, una îi zice: «lasă-l pe George că găsești un milionar, un Făt-Frumos», alta: «hai că îți fac numerologia și o să-ți vină un bărbat adevărat»…dar ele toate sunt divorțate. Eu cu asta am avut de a face. Eu eram o piedică pentru ei acolo, fiindcă nu era obișnuiți cu Adriana să fie fericită”, a mai spus George Restivan.